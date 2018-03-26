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Латвии не стоит спешить с заявлениями о причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери, пока не будет получено конкретных заключений правоохранительных органов. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал депутат Сейма от Союза «зеленых» и крестьян, член парламентских комиссий по иностранным и европейским делам Валдис Калнозолс.

«Хочу подчеркнуть, что сейчас нет никаких судебных резолюций, нет информации, что виноваты определенные люди. Исходя из этого, как представитель народа Латвии я должен сказать, что надо соблюдать презумпцию невиновности и использовать то, о чем когда-то говорил президент Франции Миттеран — возможность промолчать. Я говорил в Комиссии по европейским делам — мы знаем, что Трамп хочет иметь добрососедские отношения с Россией», - сказал Калнозолс.

Напомним, как ранее заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, Латвия рассмотрит вопрос о высылке из страны сотрудников российских спецслужб, действующих под дипломатическим прикрытием, в связи с «делом Скрипаля». Принимать решение Рига будет в сотрудничестве с другими странами ЕС, это может произойти в течение этой недели.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, и его дочь Юлия были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом 4 марта в британском городе Солсбери. Скрипаль получил убежище в Великобритании после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году.

Британская сторона утверждает, что к отравлению причастно российское государство.

Фото из Flickr