АНОНС: на радио Baltkom - путешественник Сандийс Ханс (1)
Эксклюзив | 11 мая 2018 года, 08:18
Сегодня, после 09.00 в программе "Личное утро" на радио Baltkom - путешественник, мотоциклист, член общества Adventure Team Latvia Сандийс Ханс.
Добавим, Сандийс Ханс является участником экспедиции, в рамках которой три латвийца за 65 дней добрались из Риги в Магадан. Команда преодолела 20 тысяч километров по дорогам и бездорожью, пересекла территории четырех государств и свыше 4000 рек и болот.
Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.
Подключайтесь!
Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.
С какого перепугу латыши путешествуют по вражескому государству, где ужасные русские живут? Это ж надо на проклятый русский знать. Пусть едут в свою гейропу, а то национальная политика под угрозой.
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