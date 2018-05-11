АНОНС: на радио Baltkom - путешественник Сандийс Ханс (1)

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Эксклюзив | 11 мая 2018 года, 08:18

Сегодня, после 09.00 в программе "Личное утро" на радио Baltkom - путешественник, мотоциклист, член общества Adventure Team Latvia Сандийс Ханс.

Добавим, Сандийс Ханс является участником экспедиции, в рамках которой три латвийца за 65 дней добрались из Риги в Магадан. Команда преодолела 20 тысяч километров по дорогам и бездорожью, пересекла территории четырех государств и свыше 4000 рек и болот.

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Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

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Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.

Комментарии 1
Олеко1 день назад
С какого перепугу латыши путешествуют по вражескому государству, где ужасные русские живут? Это ж надо на проклятый русский знать. Пусть едут в свою гейропу, а то национальная политика под угрозой.
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