Эксклюзив |

Сегодня, после 09.00 в программе "Личное утро" на радио Baltkom - путешественник, мотоциклист, член общества Adventure Team Latvia Сандийс Ханс.

Добавим, Сандийс Ханс является участником экспедиции, в рамках которой три латвийца за 65 дней добрались из Риги в Магадан. Команда преодолела 20 тысяч километров по дорогам и бездорожью, пересекла территории четырех государств и свыше 4000 рек и болот.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.