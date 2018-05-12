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Преданные жители Латвии могут отмечать 9-го мая и День Победы, и День Европы, считает генеральный секретарь "Европейского движения в Латвии" Лиене Валдмане. По ее словам, она смогла пообщаться с латвийцами, которые после возложения цветов к памятнику Освободителям в Риге, пришли сдавать экзамен в честь Дня Европы.

"Хочу сказать спасибо всем тем, кто пришел сдавать экзамен в честь Дня Европы после визита парка Победы в Пардаугаве. Я сама общалась с ними — они приходили из Пардаугавы, сдавали экзамен. Участвующие говорили, что празднуют то, что празднуют, потому что это история. Но при этом люди отмечали, что сегодня живут здесь, хотят сделать Латвию и ЕС лучше. Я не видела конфликта. Я горда тем, что люди не создают конфликт и не разводят политику вокруг этой темы", - отметила она.

Напомним, 9 мая в рижском парке Победы прошли мероприятия в честь 73-й годовщины разгрома нацизма и памяти жертв Второй мировой войны.

Между тем на портале "www.esmaja.lv" 9 мая в рамках Дня Европы проводился ежегодный "Европейский экзамен", во время которого жители могли проверить свои знания о ЕС. Тест сдали 16 643 человека.

Фото: Гита Перконе/ flickr.com