Эксперт: преданные латвийцы отмечают и День Победы, и День Европы (6)

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Эксклюзив | 12 мая 2018 года, 11:15

Преданные жители Латвии могут отмечать 9-го мая и День Победы, и День Европы, считает генеральный секретарь "Европейского движения в Латвии" Лиене Валдмане. По ее словам, она смогла пообщаться с латвийцами, которые после возложения цветов к памятнику Освободителям в Риге, пришли сдавать экзамен в честь Дня Европы.

"Хочу сказать спасибо всем тем, кто пришел сдавать экзамен в честь Дня Европы после визита парка Победы в Пардаугаве. Я сама общалась с ними — они приходили из Пардаугавы, сдавали экзамен. Участвующие говорили, что празднуют то, что празднуют, потому что это история. Но при этом люди отмечали, что сегодня живут здесь, хотят сделать Латвию и ЕС лучше. Я не видела конфликта. Я горда тем, что люди не создают конфликт и не разводят политику вокруг этой темы", - отметила она.

Напомним, 9 мая в рижском парке Победы прошли мероприятия в честь 73-й годовщины разгрома нацизма и памяти жертв Второй мировой войны.

Между тем на портале "www.esmaja.lv" 9 мая в рамках Дня Европы проводился ежегодный "Европейский экзамен", во время которого жители могли проверить свои знания о ЕС. Тест сдали 16 643 человека.

Фото: Гита Перконе/ flickr.com

Комментарии 6
ëugene7 минут назад
Ты выдаешь не верную информацию потому что даже лояльный гражданин который патриот своей страны говорит что ему не нравиться именно на русском языке ему отвечают ну тогда едь в росию - Это нормально? когда человек родился тут и его родители тут и бабушки тут родились и который намного больше знает об истории латвии чем тот самый латышь который это сказал. Просто тупо не нравится и ему стыдно что так происходит поэтому кроме это высраного предложения он больше ничего сказать не может, а когда ему говоришь тоже самое на латышском он вообще становиться таким удивленныным что просто понимает на сколько он становиться ничтожен так как он может говорить только на 1 языке а я например на 2х и более того выражать свое мнение тоже на двух. У меня самого много раз такое было что мне надо было узнать например где какая улица находится и когда я спросил на русском языке мне не ответили сделали такое лицо как буддто я и в душу на срал, потом сказал на латышском тогда мне ответили не охотно , Но как я могу знать по лицу русский это илил латышь ? Далее следущий пример сидит дама в машине которая перекрыла пешеходный переход так что пройти нельзя , я ей говорю что мол нарушает правила Пдд и чтоб отьехала на что та мне ответила что порусски не понимает и чтоб я ехал в росиию , при этом она прекрассно понимает что нарушает, когда я тоже самое сказал на латышском она сделала большие глаза и сказала что ей носпляут уз селю нотейкумием и только после того когда я ей сказал что я звоню в полицию она уехала. Подобные случаев со мной было раз 5 . Где тут патриотизм и лояльность к русскому языку? Мне всеравно что там происходит в росии я там никогда небыл , я хоть и русский но к тем русским что в росии живут я себя ни отношу . моя родина Латвия и мне не все равно что происходит тут . поэтому может ты и щитаешь что домстарпибу нав да только многие считают по другому так как я описал выше.
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aleksandrLV 11 минут назад
Езжай на взморье освежись,видать перегрелся уже... )
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Patriot7 минут назад
Putina 5 kolona paturi savus padomus saviem domubiedriem.
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