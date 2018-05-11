Эксперт: молодые латвийцы не станут уезжать, если буду осознавать свое место (79)

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Эксклюзив | 11 мая 2018 года, 20:24

Уже с детства необходимо показывать детям, что они могут влиять на какие-то процессы, что их голос важен. Такое мнение в программе "Разворот" на радио Baltkom высказала генеральный секретарь "Европейского движения в Латвии" Лиене Валдмане.

По ее словам, молодые люди не захотят покидать страну, если будут четко осознавать свое место здесь.

"Отсутствие границ — это хорошо, правильно. У нас есть возможность посмотреть мир, узнать другие страны, а потом возвращаться, применять их здесь. Но мы должны работать над тем, чтобы каждый понимал и осознавал свое место здесь. Но когда в школе, например, перекрашивают стены, но не спрашивают об этом самих учеников, они думают, что ни на что повлиять не могут. Все начинается с этого. Надо показывать, что у ребенка есть влияние. Они могут голосованием решить цвет стен, участников мероприятий, на каком этаже будет стоять бойлер с питьевой водой. И в семье тоже самое. Если ребенок с первого дня понимает, что может влиять на окружающие процесса, то он не уезжает", - отмечает она.

Как ранее сообщила эксперт Министерства образования и науки по молодежной политике Алма Брункмане, количество молодежи в Латвии с 1990 года уменьшилось на 230 тысяч человек.

Комментарии 79
alex85 15 часов назад
Ох, эти влажные мечты папаши. Да, уезжают русские, а потом в Ирландии просят помочь открыть школы с лат.языком обучения. Хитрые русские. Или, как убийство, так латыши. А ты с какого ирландского свинарника чатишься, а папаша.:))))
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Україна - це Європа. 15 часов назад
Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омывается морями Северного Ледовитого и Атлантического океанов, имеет площадь около 10 млн км² и население примерно (на 2013 г.) 742,5 млн. человек (порядка 10 % населения Земли). Вместе с Азией образует материк Евразия.
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ЭксперД будет очень удивлен но Европа не только Евросоюз, а Белоруссия и часть России.
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alex8514 часа назад
О, европеец лабатый. Долги отдал? Клубнику собрал? Кучинский как лев, бьётся уже у корыта с деньгами для нищих евродержав, ты подумай хохлов возьмут, так там свинолев шоколадный, ох и обожрет всех прибалтийских тигров.
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