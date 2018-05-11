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Уже с детства необходимо показывать детям, что они могут влиять на какие-то процессы, что их голос важен. Такое мнение в программе "Разворот" на радио Baltkom высказала генеральный секретарь "Европейского движения в Латвии" Лиене Валдмане.

По ее словам, молодые люди не захотят покидать страну, если будут четко осознавать свое место здесь.

"Отсутствие границ — это хорошо, правильно. У нас есть возможность посмотреть мир, узнать другие страны, а потом возвращаться, применять их здесь. Но мы должны работать над тем, чтобы каждый понимал и осознавал свое место здесь. Но когда в школе, например, перекрашивают стены, но не спрашивают об этом самих учеников, они думают, что ни на что повлиять не могут. Все начинается с этого. Надо показывать, что у ребенка есть влияние. Они могут голосованием решить цвет стен, участников мероприятий, на каком этаже будет стоять бойлер с питьевой водой. И в семье тоже самое. Если ребенок с первого дня понимает, что может влиять на окружающие процесса, то он не уезжает", - отмечает она.

Как ранее сообщила эксперт Министерства образования и науки по молодежной политике Алма Брункмане, количество молодежи в Латвии с 1990 года уменьшилось на 230 тысяч человек.