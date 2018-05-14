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У победительницы Евровидения-2018 Нетты Барзилай была хорошая песня, но она не достойна золотой медали. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказала латвийская телеведущая, модель и актриса Дагмара Леганте. Она представляла Латвию в рамках голосования стран на Евровидении и от лица Латвии отдала 12 пунктов Швеции.

Дагмара Леганте, фото: facebook.com/dagmara.legante

Леганте призналась, что не рада победе Израиля и проведению следующего конкурса в стране, оккупировавшей Палестину.

"Мы все были удивлены результатом, если честно. Почему-то когда все голоса вместе подсчитали, радости у нас не было. Я поняла, что политическая ситуация в той стране не дает мне радоваться проведению концерта там. Я против оккупации и апартеида. Многие музыканты едут в Израиль и не могут признать, что Палестина оккупирована. Если говорить про саму песню, она заслуживает быть в десятке лучших, но не на первом место. У меня были другие фавориты", - рассказала телеведущая.

По словам Леганте, некоторые страны могут проигнорировать Евровидение-2019.

"Политика и культура хоть и стоят отдельно, все равно существуют вместе. Может, будет какой-то бойкот, но Латвия поедет на конкурс, скорее всего", - отметила она.

Также телеведущая положительно отозвалась о представительнице Латвии на конкурсе в Лиссабоне. По ее словам, Лауру Ризотто могло подвести отсутствие пышного и эпатажного шоу.

"Я посмотрела ее выступление, очень за нее переживала, мне было обидно, что она не попала в финал. Песня мне нравится, выступила она хорошо и качественно. Почему не попала? Не знаю. Наверное, чего-то не хватало. Может, дело было в выступлении. Был бы там салют, слон прошелся бы, может, была бы другая реакция. Она молодец, я уверена, что мы еще услышим ее красивый голос", - указала Леганте.

Напомним, в финале международного конкурса эстрадной песни Евровидение—2018 одержала победу исполнитель из Израиля Netta Barzilai с песней TOY.