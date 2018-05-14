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В Латвии самая плохая ситуация с защитой прав представителей ЛГБТ среди стран Евросоюза (ЕС), свидетельствуют данные исследования Rainbow Europe 2018. Достоверность этой информации в интервью радио Baltkom подтвердил член организации Mozaīka Каспар Залитис.

По его словам, местных политиков не интересуют права представителей секс-меньшинств, что является главной причиной для такого низкого рейтинга.

"Да, эта информация соответствует истине. Мы работали с организацией, чтобы анализировать ситуацию в Латвии и мы предоставили им данные. К сожалению, уже второй год подряд Латвия оказывается на последнем месте в списке. Если мы рассматриваем вопрос с политической точки зрения, то у нас защита прав ЛГБТ находится на минимальном уровне. Единственная защита для секс-меньшинств есть в законе о труде. Однако у нас нет ни одного закона, которой защищал бы людей от атак на почве ненависти. Политиков не интересует ситуация с секс-меньшинствами, что мы видели на примере закона о совместном проживании. Мы видим, что им это не интересно. Поэтому у нас все так плохо", - отметил Залитис.

Организация по защите прав ЛГБТ ILGA Europe провела исследование Rainbow Europe 2018, согласно которому, ситуация в сфере соблюдения прав лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров в Латвии самая плохая в ЕС.

Организация оценивает соблюдение прав секс-меньшинств по шкале от 0 до 100%, где 0 означает значительные нарушения прав секс-меньшинств, а 100% - полное соблюдение их прав. Ситуацию с защитой прав ЛГБТ в Латвии оценили на 16,1%, а в прошлом году - на 17%.

Фото: flickr.com/Sergio Ruiz