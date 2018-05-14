Эксклюзив |

Перенос посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим стал для многих местных жителей праздничным событием. Об этом в эфире радио Baltkom рассказала депутат израильского Кнессета Ксения Светлова.

«Для многих израильтян этот настоящий праздник. Для тех, кто не сомневается в том, что столицей Израиля является Иерусалим. Это решение уже давно назрело. Американцы приняли его еще в 1995 году, но только сейчас смогли его реализовать», - рассказала депутат.

Впрочем, политики отметила, что этот день не для всех запомнится праздничными мероприятиями.

«Сейчас в столицу стянуто огромное количество полицейских, добровольцев, которые принимают участие в обороне города, в местах, где расположено посольство США. Эпицентр напряжения находится на границе с сектором Газа. В результате столкновений между демонстрантами и израильскими солдатами погибли уже 37 человек и свыше 1000 человек получили ранения. Это только начало. К этому готовился как Израиль, так и палестинское террористическое движение ХАМАС. Именно последнее организует все акции протеста. Сегодня исторический день. Не хотелось бы, чтобы он был днем кровопролития», - сказала Светлова.

شاهد..الحشود المشاركة في #مسيرات_العودة_الكبرى على حدود قطاع غزة مع الأراضي المحتلة pic.twitter.com/6iQeQSOmfG — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) 14 мая 2018 г.

Она добавила, что следящие 6 дней станут решающими в текущем конфликте.

«Завтра, 15 мая, палестинцы отмечают день «Нагбы». Это день поражения в 1948 году, который закончился для Израиля независимостью. К тому же завтра начинается Рамадан - самый важный и почетный для мусульман. Все совпало на одни даты. Американцев предупреждали, что стоит повременить с переносом посольства. Это неделя будет критической. Если ситуация обострения закончится в течение 6 дней, то можно сказать, что на этот раз пронесло. Если нет, то есть потенциал для продолжения столкновений, вплоть до третьей интифады», - сказала депутат.

Как сообщалось, 14 мая, в 70-ю годовщину независимости Израиля, состоялось открытие посольства США в Иерусалиме, ранее оно находилось в Тель-Авиве.

#صور ..بعض الإصابات في صفوف المشاركين في #مسيرات_العودة_الكبرى على حدود غزة مع الأراضي المحتلة pic.twitter.com/9hZfjWcJPH — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) 14 мая 2018 г.

Ранее сообщалось, что во время столкновений палестинцев с армией Израиля в районе сектора Газа погибли 52 человека, более 2 тыс. получили ранения.

Фото: соцсети