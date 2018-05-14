АНОНС: Baltkom-online о ситуации в Израиле (3)
Эксклюзив | 14 мая 2018 года, 18:27
Сегодня, после 19.00 на радио Baltkom выйдет программа Baltkom-online, в рамках которой будут обсуждаться перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим и связанные с этим массовые столкновения между палестинцами и израильскими военнослужащими.
Столкновения происходят на границе сектора Газы и Израиля. Число погибших и раненых растет.
Во время программы предусмотрены прямые включения с различными экспертами.
Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.
Подключайтесь!
Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.
И чтобы втянуть гейропу, в противостояние, проведём там Евровидение.
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Вы треплет от эхо Москвы с гнидой Венедиктовым
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