АНОНС: Baltkom-online о ситуации в Израиле (3)

фото

Эксклюзив | 14 мая 2018 года, 18:27

Сегодня, после 19.00 на радио Baltkom выйдет программа Baltkom-online, в рамках которой будут обсуждаться перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим и связанные с этим массовые столкновения между палестинцами и израильскими военнослужащими.

Столкновения происходят на границе сектора Газы и Израиля. Число погибших и раненых растет.

Во время программы предусмотрены прямые включения с различными экспертами.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.

Комментарии 3
Супер3 часа назад
И чтобы втянуть гейропу, в противостояние, проведём там Евровидение.
Ответить
Кратко3 часа назад
Вы треплет от эхо Москвы с гнидой Венедиктовым
Ответить
Mixnews.lv3 часа назад
https://www.facebook.com/mixnews/videos/2052699074757656/
Ответить