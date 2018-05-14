Эксклюзив |

Сегодня, после 19.00 на радио Baltkom выйдет программа Baltkom-online, в рамках которой будут обсуждаться перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим и связанные с этим массовые столкновения между палестинцами и израильскими военнослужащими.

Столкновения происходят на границе сектора Газы и Израиля. Число погибших и раненых растет.

Во время программы предусмотрены прямые включения с различными экспертами.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.