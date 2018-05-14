Познер о волнениях в Израиле: США никого не ставят ни в грош (16)
Перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, это явное нарушение решений ООН и других международных соглашений. Такое мнение в эфире программы Baltkom-online радио Baltkom, посвященной ситуации в Израиле, сказал российский журналист Владимир Познер.
"Это демонстрация того, что США в лице Трампа абсолютно игнорируют международное сообщество. США никого не ставят ни в грош, кроме себя. Они считают, что никаких последствий не будет, они исходят с позиции сильного, а США сейчас действительно самые сильные", - сказал Познер.
По мнению журнаалиста, нынешнее противостояние может вызвать как временную реакцию, так и взорвать ситуацию.
"Предположить сложно, да я вообще не люблю предполагать, но не трудно предсказать, что это опасно. Возможно последуют действия, которые могут взорвать ситуацию. Какая-то реакция будет. Ясно одно - это чрезвычайно опасно", - сказал Познер.
Ранее сообщалось, что во время столкновений палестинцев с армией Израиля в районе сектора Газа по последним данным погибли 52 человека, более 2 тыс. получили ранения.
Столкновения между палестинцами и военными Израиля в секторе Газа проходят на фоне открытия посольства США в Иерусалиме. Перемещение американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим вызвало в Палестине волну негодования.
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Ну почему же никого? Очень даже ставят - например проебалты для сша целый грош.... Хотя латвия немного меньше. Но чуть чуть...)))