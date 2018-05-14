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Перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, это явное нарушение решений ООН и других международных соглашений. Такое мнение в эфире программы Baltkom-online радио Baltkom, посвященной ситуации в Израиле, сказал российский журналист Владимир Познер.

"Это демонстрация того, что США в лице Трампа абсолютно игнорируют международное сообщество. США никого не ставят ни в грош, кроме себя. Они считают, что никаких последствий не будет, они исходят с позиции сильного, а США сейчас действительно самые сильные", - сказал Познер.

По мнению журнаалиста, нынешнее противостояние может вызвать как временную реакцию, так и взорвать ситуацию.

"Предположить сложно, да я вообще не люблю предполагать, но не трудно предсказать, что это опасно. Возможно последуют действия, которые могут взорвать ситуацию. Какая-то реакция будет. Ясно одно - это чрезвычайно опасно", - сказал Познер.

Ранее сообщалось, что во время столкновений палестинцев с армией Израиля в районе сектора Газа по последним данным погибли 52 человека, более 2 тыс. получили ранения.

Столкновения между палестинцами и военными Израиля в секторе Газа проходят на фоне открытия посольства США в Иерусалиме. Перемещение американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим вызвало в Палестине волну негодования.