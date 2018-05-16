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Латвийский активист Айнис Спрогис, задержанный в парке Победы 9 мая за пикет, опубликовал пост в Facebook, в котором предупреждает о том, что "если латыши будут молчать о нарушении их же интересов в собственной стране, то вскоре их затянут черной пленкой подобно тому, как это сделали с деревом с латышским орнаментом в парке Победы.

"Рижский царь "освободителей" Ушаков и его свита, перед балаганом 9 мая затянули латвийское дерево со знаками силы в черную пленку. Это было сделано для того, чтобы не раздразнить свой электорат "фашисткими" знаками! Если мы будем молчать, то когда-нибудь пленкой затянут Тебя!", - написал Айнис в соцсети.

Между тем, как рассказала в интервью порталу Jauns.lv один из авторов скульптуры Инесе Валтере, обернуть дерево пленкой решили они сами с целью уберечь художественный объект от повреждений.

В телефонном разговоре с жерналистами Инесе Валтере выразила возмущение по поводу того, что СМИ заинтересовались этим объектом, посвященным столетию Латвии, только в преддверии 9 мая, а не раньше, когда скульпторы, в том числе Донатас Моцкус, стали его создавать.

Валтере добавила, что решение обернуть пленкой дерево с национальными узорами не связано именно с празднованием Дня Победы. Так поступили бы художники, если бы рядом проходил рокконцерт, или какое-то другое массовое мероприятие, на которое собралось бы огромное количество людей.

Как сообщалось, ранее Айнис Спрогис использовал для своих акций протеста плакат с фейковой надписью, приписываемой Карлу Марксу, "Не знать язык государства, в котором живет, может гость, идиот или оккупант, который навязывает свой язык". Об этом сообщает в соцсети Twitter латвийская журналистка Наталия Жоголе.

Один из пользователей Twitter Андриевс Ниедра указал, что эта цитата под "авторством" то одного, то другого автора давно гуляет по интернету и кинул ссылку, где можно в этом убедиться.

Фото: Ройс Майзитис