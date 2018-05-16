Задержанный в парке Победы активист продолжает тиражировать фейки (2)

фото

Эксклюзив | 16 мая 2018 года, 07:13

Латвийский активист Айнис Спрогис, задержанный в парке Победы 9 мая за пикет, опубликовал пост в Facebook, в котором предупреждает о том, что "если латыши будут молчать о нарушении их же интересов в собственной стране, то вскоре их затянут черной пленкой подобно тому, как это сделали с деревом с латышским орнаментом в парке Победы.

"Рижский царь "освободителей" Ушаков и его свита, перед балаганом 9 мая затянули латвийское дерево со знаками силы в черную пленку. Это было сделано для того, чтобы не раздразнить свой электорат "фашисткими" знаками! Если мы будем молчать, то когда-нибудь пленкой затянут Тебя!", - написал Айнис в соцсети.

Между тем, как рассказала в интервью порталу Jauns.lv один из авторов скульптуры Инесе Валтере, обернуть дерево пленкой решили они сами с целью уберечь художественный объект от повреждений.

В телефонном разговоре с жерналистами Инесе Валтере выразила возмущение по поводу того, что СМИ заинтересовались этим объектом, посвященным столетию Латвии, только в преддверии 9 мая, а не раньше, когда скульпторы, в том числе Донатас Моцкус, стали его создавать.

Валтере добавила, что решение обернуть пленкой дерево с национальными узорами не связано именно с празднованием Дня Победы. Так поступили бы художники, если бы рядом проходил рокконцерт, или какое-то другое массовое мероприятие, на которое собралось бы огромное количество людей.

Как сообщалось, ранее Айнис Спрогис использовал для своих акций протеста плакат с фейковой надписью, приписываемой Карлу Марксу, "Не знать язык государства, в котором живет, может гость, идиот или оккупант, который навязывает свой язык". Об этом сообщает в соцсети Twitter латвийская журналистка Наталия Жоголе.

Один из пользователей Twitter Андриевс Ниедра указал, что эта цитата под "авторством" то одного, то другого автора давно гуляет по интернету и кинул ссылку, где можно в этом убедиться.

Фото: Ройс Майзитис

Комментарии 2
Саня33 минуты назад
опаздываешь на работу патриот..
2
Ответить
Patriot15 минут назад
Tàtad ari Rigas Domè saprata, ka vandàli var sabojàt sos latvju rakstus, tàpèc ari dross paliek dross aptina ar plèvi. Brìnos tikai par tiem Latvijas iedzìvotàjiem, kam varètu izraisìt naida lèkmi, sàdi neitràli latvju raksti.
2
Ответить