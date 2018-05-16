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Приближается пора выпускных, когда учащимся средних и основных школ Латвии после сдачи экзаменов предстоят официальные мероприятия, а затем вечеринки по случаю окончания учебного процесса.

Тем временем в некоторых школах уже вводятся ограничения на фото и видеосъемку выпускных, таким образом учебные учреждения стараются соблюдать новые правила ЕС о защите персональных данных, которые вступают в силу после 25 мая. Об этом сообщают пользователи соцсети Twitter и выражают свое недовольство по этому поводу.

"Началось. "В связи с новыми правилами защиты персональных данных в школе X в этом году больше не будет видео- и фотосъемок". Администрация. Это ничего, что у всех родителей спросили разрешение", - написала в Twitter журналист Re:Baltica Санита Емберга.

Sākās. "Sakarā ar personas datu aizsardzības jauno regulu skolā X šajā mācību gadā vairs nenotiks ne filmēšanas, ne fotografēšanas". Administrācija. Tas nekas, ka arī visiem vecākiem atļauja palūgta. — Sanita Jemberga (@jemberga) 15 мая 2018 г.

Пользователи отмечают, что если применять новые правила на практике, не оценивая их критически, то можно скатиться не к свободе и демократии, а к тоталитаризму.

"Неизвестно, что еще должно произойти, чтобы у нормальных и критически мыслящих людей открылись глаза и они увидели, что либерализм, также как и социализм существует только на бумаге в виде лозунгов, а в реальной жизни по-прежнему все больше похоже на тоталитаризм", - написал пользователь Артурс Перконс.

Депутат Сейма Вейко Сполитис указал, что Латвия в этом вопросе не уникальна, подобные "глупости" происходят в школах и других европейских стран.

"Как раз сейчас дискутируем о введении новой директивы в странах-участницах ЕС, и этот пример в школах не является уникальной глупостью, такие же глупости происходят в Польше, Словении, Германии и Испании", - написал политик.

Тем временем, некоторые пользователи иронизируют, что все хотели в свободную Европу, так "получите эту свободу".

"Представитель Госинспекции данных в интервью LR1 четко и ясно сказала, что надо спрашивать разрешение, но и это не дает никакой гарантии, что данное разрешение в любой момент не может быть отозвано и тогда "виновный" будет наказан со всей строгостью нео-коммунистическо-либеральной страны! Да здравствует свободная Европа!", - написал пользователь под ником "Izdevniecība "Apvārsnis".

Новые правила об Общей защите данных, целью, которой является борьба с необоснованным использованием и утечкой личных данных вступают в силу 25 мая.

Как пишет RuBaltic.Ru, согласно новым нормам, персональные данные — это любые данные, позволяющие идентифицировать либо сразу идентифицирующие пользователя. Новое законодательство коснется всех: от самых крупнейших игроков на рынке до небольшого частного сайта. По сути, если вы размещаете на сайте фото с массового мероприятия, например, выставки, то уже нарушаете закон или запаслись письменным согласием всех посетителей, попавших в объектив камеры.

IP-адрес тоже будет входить в категорию личной информации. Отныне использование cookies также становится незаконным. Естественно, отслеживание предпочтений клиента теперь вне закона.

Новый регламент о защите персональных данных, грозит денежными взысканиями в размере до 4 млн евро либо 4% от годового оборота компании.

"Понятие "данные физического лица" имеют очень широкое определение. В основном, это все данные, которые имеют отношение к идентифицированию или процессу идентификации физического лица. Например, если у предприятия есть база данных клиентов, отзывов или анкет с предложениями, данные программы лояльности клиентов, письма электронной почты, фото, видео с камер наблюдения, или CV работников предприятия, значит данное предприятие имеет отношение к новой регуле," - объясняет Элина Гирне, ведущий юрист Squalio.

Больше информации о том, что такое регула Общей защиты данных и что её введение означает для всех жителей Латвии, можно узнать из этого видео.