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Выход сборной Латвии в четвертьфинал чемпионата мира по хоккею — во многом заслуга главного тренера команды, канадского специалиста Боба Хартли. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал спортивный журналист, публицист и телеведущий Арманд Пуче.

По его словам, Хартли сумел сплотить команду, несмотря на то, что Латвия проиграла все проверочные матчи перед мировым первенством.

"Хартли смог сплотить команду для турнира. Половина Риги думает, что он получает очень много денег, поэтому и результат. Но если бы мы предложили такие же условия местному тренеру, они бы струсили или просто не смогли получить такой результат. У нас не самая звездная команда — только Мерзликина можно таким считать. А остальные — просто хорошие игроки. Но если и этого хватает, то у нас в результате четвертьфинал и ответ на вопрос, является ли работа Боба Хартли и команды превосходной", - отметил Пуче.

Напомним, сборная Латвия обыграла Данию со счетом 1:0, и таким образом обеспечила себе место в плей-офф чемпионата мира по хоккею. В четрвертьфинале сборная Латвии сыграет со шведами, матч пройдет 17 мая, в 21:15 по латвийскому времени.

Фото из Flickr/Brian Woychuk