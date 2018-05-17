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Латвии еще многое предстоит сделать для того, чтобы страна стала толерантной к представителям секс-меньшинств, с упорядоченной правовой системой. Об этом в соцсети Twitter написал глава Министерства иностранных дел Латвии (МИД) Эдгар Ринкевич.

"Сегодня мир отмечает Международный день против гомофобии, трансфобии и бифобии. И Латвии в этом плане еще многое предстоит сделать, чтобы создать государство, свободное от нетерпимости и с надлежащей правовой базой", - написал Ринкевич.

Šodien pasaule atzīmē Starptautisko dienu pret homofobiju, transfobiju un bifobiju, arī mums vēl ir ļoti daudz darāmā, lai veidotu valsti, kas brīva no neiecietības un ar atbilstošu tiesisko regulējumu — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 16 мая 2018 г.

Международный день борьбы с гомофобией отмечается 17 мая в память об исключении гомосексуальности из Международной классификации болезней 17 мая 1990 года.

Напомним, 6 ноября 2014 года Эдгар Ринкевич совершил каминг-аут и стал первым политиком в истории Латвии, открыто признавшим свою гомосексуальную ориентацию. Недавно он заявил, что многие представители секс-меньшинств покинули Латвии из-за нетерпимости общества.

Согласно недавнему исследованию Международной ассоциации лесбиянок и геев в сфере соблюдения прав секс-меньшинств ситуация в Латвии самая плохая в ЕС.

Организация оценивает соблюдение прав секс-меньшинств по шкале от 0 до 100%, где 0 означает значительные нарушения прав секс-меньшинств, а 100% - полное соблюдение их прав. Ситуацию в Латвии организация оценила на 16,1%, в прошлом году - на 17%. Самую низкую оценку - 0 - Латвия получила по критерию "враждебного поведения и высказываний". С точки зрения организации, в Латвии ЛГБТ не защищены на юридическом уровне, и нет никакой политики борьбы с враждебностью.

Всего из включенных в индекс 49 европейских стран Латвия занимает 40-е место. Еще ниже оценены Армения, Азербайджан, Турция, Монако, Россия, Сан-Марино, Молдова, Белоруссия и Македония. Высокие оценки получили Мальта, Бельгия, Норвегия, Великобритания, Финляндия и Франция.

Согласно Википедии

17 мая отмечается Международный день борьбы с гомофобией. Цель - противодействие любому физическому, моральному и символическому насилию по отношению к людям с другой сексуальной ориентацией или гендерной идентификацией.

В 2003 году во франкоязычной канадской провинции Квебек организацией Fondation Émergence был объявлен и проведен в июне Народный день против гомофобии (National Day Against Homophobia).

Вслед за этой инициативой в августе 2004 года французский университетский лектор и активист кампаний за права чернокожих, геев, лесбиянок, бисексуалов и транссексуалов, Луи-Жорж Тэн выдвинул предложение отмечать аналогичный день в мировом масштабе.

Основной задачей этого должно было стать привлечение общественного внимания к геям, лесбиянкам, бисексуалам и транссексуалам (ЛГБТ), особенно в тех странах, где вопросы сексуальности до сих пор считаются табу, а ЛГБТ-люди подвергаются дискриминации.

День был выбран неслучайно — именно 17 мая 1990 года Генеральная ассамблея ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) исключила гомосексуальность из списка психических заболеваний.

Символ Международного дня борьбы с гомофобией включает розовый треугольник.

фото flickr.com