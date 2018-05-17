Ринкевич: Латвия должна активнее бороться с нетерпимостью к секс-меньшинствам (50)

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Эксклюзив | 17 мая 2018 года, 07:25

Латвии еще многое предстоит сделать для того, чтобы страна стала толерантной к представителям секс-меньшинств, с упорядоченной правовой системой. Об этом в соцсети Twitter написал глава Министерства иностранных дел Латвии (МИД) Эдгар Ринкевич.

"Сегодня мир отмечает Международный день против гомофобии, трансфобии и бифобии. И Латвии в этом плане еще многое предстоит сделать, чтобы создать государство, свободное от нетерпимости и с надлежащей правовой базой", - написал Ринкевич.

Международный день борьбы с гомофобией отмечается 17 мая в память об исключении гомосексуальности из Международной классификации болезней 17 мая 1990 года.

Напомним, 6 ноября 2014 года Эдгар Ринкевич совершил каминг-аут и стал первым политиком в истории Латвии, открыто признавшим свою гомосексуальную ориентацию. Недавно он заявил, что многие представители секс-меньшинств покинули Латвии из-за нетерпимости общества.

Согласно недавнему исследованию Международной ассоциации лесбиянок и геев в сфере соблюдения прав секс-меньшинств ситуация в Латвии самая плохая в ЕС.

Организация оценивает соблюдение прав секс-меньшинств по шкале от 0 до 100%, где 0 означает значительные нарушения прав секс-меньшинств, а 100% - полное соблюдение их прав. Ситуацию в Латвии организация оценила на 16,1%, в прошлом году - на 17%. Самую низкую оценку - 0 - Латвия получила по критерию "враждебного поведения и высказываний". С точки зрения организации, в Латвии ЛГБТ не защищены на юридическом уровне, и нет никакой политики борьбы с враждебностью.

Всего из включенных в индекс 49 европейских стран Латвия занимает 40-е место. Еще ниже оценены Армения, Азербайджан, Турция, Монако, Россия, Сан-Марино, Молдова, Белоруссия и Македония. Высокие оценки получили Мальта, Бельгия, Норвегия, Великобритания, Финляндия и Франция.

Согласно Википедии

17 мая отмечается Международный день борьбы с гомофобией. Цель - противодействие любому физическому, моральному и символическому насилию по отношению к людям с другой сексуальной ориентацией или гендерной идентификацией.

В 2003 году во франкоязычной канадской провинции Квебек организацией Fondation Émergence был объявлен и проведен в июне Народный день против гомофобии (National Day Against Homophobia).

Вслед за этой инициативой в августе 2004 года французский университетский лектор и активист кампаний за права чернокожих, геев, лесбиянок, бисексуалов и транссексуалов, Луи-Жорж Тэн выдвинул предложение отмечать аналогичный день в мировом масштабе.

Основной задачей этого должно было стать привлечение общественного внимания к геям, лесбиянкам, бисексуалам и транссексуалам (ЛГБТ), особенно в тех странах, где вопросы сексуальности до сих пор считаются табу, а ЛГБТ-люди подвергаются дискриминации.

День был выбран неслучайно — именно 17 мая 1990 года Генеральная ассамблея ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) исключила гомосексуальность из списка психических заболеваний.

Символ Международного дня борьбы с гомофобией включает розовый треугольник.

фото flickr.com

Комментарии 50
Андрей Шипко1 час назад
Никогда эта мерзость гомосексуализма не будет здесь наравне с нормальными людьми.У нас металитет другой.Мы не будем терпеть разгул этих одержимых бесами гомосексуалистов.Европу давно ждет участь Соддома и Гоморы.Но мы не должны допустить эту госексуальную мерзость у себя в Латвии!
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mant1 час назад
пидорок ничего мы тебе не должны, мы уже и так тебя достаточно терпим
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Victor Vladimirovich1 час назад
ДолбИте себя во все дыхательные и пихательные. Но тихо, без огласки и пропаганды. Вы, заднепреводные, вовседырыпихающиеся, будете гореть в аду. Жаль, что потомства у вас быть не может своего. А если начнётся отъём детей, какэто происходит в Норвегии и других странах, поверьте, тут вам не там. Ответка прилетит. Считайте меня гомофобом. Хотя на ваше пидарастическое мнение, мне плевать. Уроды вы. Уроды!
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