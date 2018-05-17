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В результате реализации пилотного проекта "скорой" помощи, согласно которому за рулем машины будет находиться помощник врача, ни один из водителей уволен не будет. Кроме того, от врачей не потребуется обслуживать машину, об этом в интервью радио Baltkom рассказала руководитель Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле.

По ее словам, данный проект реализуется с целью сформировать специальные бригады медиков, которые могли бы работать только в дневные часы.

"Целью пилотного проекта проекта является организация спецбригад для работы в дневные часы. Мы смотрим на зарубежный опыт, в Европе и в США уже давно практикуются бригады с двумя медиками - это норма. Поэтому мы решили организовать добровольный проект, где работали бы наши помощники врачей, а не водители. Конечно, если мы не сможем эти две функции соединить, мы не будем это осуществлять. Люди которые будут так работать, будут сертифицированы как на любой другой бригаде. Они будут вести автомобиль, пройдут специальную подготовку. Они шины менять не будут. Эти бригады будут работать только днем и только в больших городах", - рассказала Ципуле.

По ее словам, водители, работающие в "неотложке, не пострадают.

"Пилотный проект ориентирован только на Ригу и ни один водитель не будет уволен. Но если будет нехватка шоферов, новых звать не собираемся", - указала Ципуле.

Напомним, с 1 июля будет реализован пилотный проект, согласно которому за рулем машины "скорой" будет находиться не профессиональный водитель, а помощник врача. Таким образом бригада неотложной помощи будет состоять из 2 человек, а не из трех, как до сих пор. Делается это с целью увеличить зарплату медперсоналу.