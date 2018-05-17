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Ситуация с записью к врачам специалистам до сих пор не урегулирована, несмотря на заявления главы Минздрава Анды Чакши. Об этом в программе "Утро на Балткоме" радио Baltkom рассказали слушатели, назвав ситуацию катастрофической.

"Ситуация в медицине не улучшается. Вот буквально на прошлой неделе я наблюдал в поликлинике запись к врачу нефрологу. Вы бы видели тех стариков, которые в очереди затоптанные валялись на полу, кто-то сумку потерял, кто-то плакал. Это просто катастрофа какая-то", - рассказал оцевидец.

По словам мужчины, запись к нефрологу была не с утра, а с 16-ти, поэтому к ее началу уже выстроилась огромная очередь.

"Люди приходили и занимали очередь аж с 10-ти часов. И когда открылась запись, этот поток пошел к женщинам, записывающим людей. В толпе этих бедных стариков топтали, вы представляете, что это такое. Только у нас в Латвии может быть такое", - сказал очевидец.

Находящийся в этот момент в студии депутат Сейма, Глава подкомиссии Сейма по общественному здоровью Ромуальд Ражукс на это указал, что депутаты не могут регулировать работу одного из предприятий учреждения здравоохранения.

"Если такая ситуация действительно существует, то этот вопиющий случай должны оценить минздрав и Инспекция здравоохранения. Запись можно урегулировать вполне нормальным образом", - сказал политик.

В эфир радио Baltkom позвонил еще один слушатель, который является врачом с многолетним стажем и знает ситуацию изнутри. Он не смог скрыть своего возмущения и призвал депутатов не просиживать штаны, а отправится в медучреждения, чтобы увидеть ситуацию на местах и соответственно работать над регулированием этих вопросов.

"Знаете, вам бы сказки писать. Вы вообще не знаете, что происходит в медицине. Все депутаты-медики, которые сидят в Сейме - и вы, и орловы и прочие. Вы придите в любую поликлинику в начале месяца и вы увидите, что там творится. Вы увидите и тех бабушек, которые валяются по полу. Вы сидите в Сейме, получаете зарплату, которую вам платит народ и ни черта не делаете для того, чтобы улучшить ситуацию", - рассказал медик.

По словам слушателя радио Baltkom, он 40 лет работает в медицине, очереди к нему выстраиваются на 3-4 месяца вперед, хотя очередей могло бы и не быть, потому что оплата этих государственных услуг настолько мизерная, что ни один врач не хочет этим заниматься.

"Вы посмотрите, кто сейчас дежурит в больницах. Дежурят резиденты и студенты, врачи с опытом практически не дежурят, они отказываются от этого. Я, имея 40 лет стажа, катаюсь по всей Латвии, чтобы себе наработать зарплату, я не хочу дежурить в больнице, хотя я работаю хирургом и могу оперировать. Мне это неинтересно, потому что это адский труд, за который ничего не платят", - сказал врач.