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19 мая в 19 часов MIX Media Group открывает сезон танцевальной музыки Дискотека Radio MIX FM 102,7 "Mix On The Water" на прогулочном корабле Rīgas Pērle.

Открывает, заметим, при полном аншлаге - уже за несколько дней до нашего музыкального круиза по Даугаве все билеты на Rīgas Pērle были раскуплены.

А что вы думали? Шикарный летний вечер на борту прогулочного судна, изумительные по красоте виды нашего любимого города под плеск морских волн (и особенно волны 102.7), а также напитки и блюда от шеф-поваров ресторана Rīgas Pērle - все это создает неповторимую атмосферу уюта и отдыха. К тому же 3-х часовой круиз по Даугаве проходит под зажигательные танцевальные хиты, игры и конкурсы от Гоши Типлова и Полины Кузьминой! В этот раз среди пассажиров Rīgas Pērle будут разыграны билеты на фестиваль "Неделя российского кино" в Дом Москвы.

Судя по ажиотажу с билетами, идея дискотеки на воде от Radio MIX FM 102,7 "Mix On The Water" пришлась душе нашим слушателям! И мы обещаем не оставлять вас на берегу! Надеемся еще не раз встретиться на палубе (или в ресторанчике) гостеприимного прогулочного корабля Rīgas Pērle!

Только пожалуйста, вот вам наш совет - не тяните до последнего с приобретением билетов. Ведь следующий музыкальный круиз в итальянском стиле Pizza Party состоится ровно через две недели, 2 июня. Будут итальянские закуски, итальянская атмосфера раскованности и танцы до изнеможения под любимые хиты итальянской эстрады, так что закрыв глаза, можно будет легко представить себя где-нибудь на побережье Тосканской Ривьеры.

Даты вечеров и дополнительная информация на www.mixnews.lv и нашей страничке в социальных сетях.

Пригласительные билеты на Pizza Party можно выиграть в эфире радио MIX FM в программе "Рассвет-Шоу" после 9 утра. Телефоны прямого эфира 67221027 и 67331027.

Или купить. По очень демократичной цене. На www.bilesuserviss.lv

Ждем вас 2 июня. Вход с 18:30. Круиз начнется с 19:00 и закончится в 22:00. Но никто не собирается вас разгонять так рано! Вы еще можете доедать пиццу и дотанцовывать свою сеньориту до 23 часов пока капитан корабля не крикнет в рупор : Арривидерчи!