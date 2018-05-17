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В Латвии не существует четко установленных правил по обучению детей плаванию, рассказал председатель правления Латвийской федерации плавания Айвар Платонов. Как он подчеркнул в интервью радио Baltkom, достаточно часто детей учат плавать тренеры по футболу или волейболу.

Платонов также отметил, что после несчастного случая в Вентспилсе, где во время занятий по плаванию утонул 4-летний мальчик, Латвийская федерация плавания повторно обращалась в Министерство образования и науки с напоминанием, что в Латвии нет никаких норм для регулирования обучения в бассейнах.

"У нас есть правила по температуре воды, ее составу, но нигде не написано, должен ли быть во время занятия спасатель, какие у него должны быть навыки. Нигде нет правила, что обучать плаванию детей может только квалифицированный тренер. Сегодня во многих местах с детьми занимаются тренеры по футболу или волейболу. Да, конечно, они закончили Академию спорта, но у них нет специальной квалификации, они не знают нюансов. А этот вид спорта с большими рисками. Необходимо внимательно следить за каждым ребенком", - отметил Платонов.

Напомним, 4 октября в бассейне в Вентспилсе на занятиях по плаванию утонул ребенок. Ребенку была немедленно оказана медицинская помощь, но спасти его не удалось. Занятие, предназначенное для детей до 7 лет, проходило под руководством тренера.

Фото из Flickr/duhe