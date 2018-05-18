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Латвийцы часто вызывают «скорую» без серьезных на то причин. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал глава Рижского профсоюза сотрудников службы неотложной медицинской помощи Геннадий Русанов. По его словам, одним из самых распространенных звонков в «неотложку» является похмелье.

"У нас в Латвии люди считают, что если они три дня пьют, и как следствие испытывают похмелье, они могут вызывать «скорую». Таких случаев очень много. В принципе после любой красной даты в календаре и ближайшие три дня после нее, поступает очень много вызовов. Естественно, все они считаются необоснованными», - рассказал Русанов.

Он добавил, что подобные случаи характерны как для мужчин, так и для женщин, отметив, что мужчины вызывают бригаду «неотложки» сами, а вместо женщин звонят их родственники.

Глава Рижского профсоюза напомнил, что теперь медики не будут выписывать счета за необоснованный вызов к пациенту на дом, теперь это будет делаться централизованно.

«Медик должен лечить, а не заниматься выпиской счетов. Нам морально тяжело выписывать квитанцию лично. Когда у человека несерьезное заболевание, например, ангина, и приезжает «скорая» заявляя, что это необоснованный вызов. Пациент начинает злиться, так как ему надо платить 40 евро», - пояснил Русанов.

Также он пояснил, в каких случаях пациент должен платить штраф за необоснованный вызов.

«Мы экипированы для того, чтобы спасать жизни. Вызовы терапевтического профиля вообще не должны быть нашими. Когда диспетчеру поступает звонок, и больной описывает свое состояние, то диспетчер предупреждает, что, исходя из описанных симптомов, бригада приедет, но за вызов придется платить. Диспетчер предупреждает и пациента, и скорую, что вызов платный. Только в этом случае мы берем деньги. Если пометки «об оплате предупрежден» нет, то счет мы не выписываем», - рассказал Русанов.