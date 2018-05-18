Ринкевич: Латвия продолжит отстаивать права крымских татар (17)

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Эксклюзив | 18 мая 2018 года, 15:11

В 74-ую годовщины депортации крымских татар советской властью , глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич пообещал поднимать вопрос соблюдения прав татар на их исторической родине — в аннексированном Россией Крыму.

"В этот день 74 года назад преступный сталинский режим начал депортацию крымских татар, теперь они продолжают страдать в оккупированном Россией Крыму. Мы продолжим поднимать вопрос о правах крымских татар в соответствующих международных организациях", - написал политик, снабдив свой пост хештэгом #CrimeaisUkraine .

Процесс депортации крымских татар начался в 03:00 18 мая 1944 года. Тогда Сталиным был отдан приказ депортировать всех крымских татар до первого июня 1944 года. Стариков, женщин и детей сгоняли на площади, а потом сажали в вагоны. После смерти Сталина начался процесс постепенного возвращения татар в Крым.

Официально депортация обосновывалась фактами участия крымских татар в формированиях, выступавших на стороне нацистской Германии во время Великой Отечественной войны.

Впоследствии высшими государственными органами СССР, а позднее - России и Украины, депортация была признана незаконной и преступной.

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После присоединения Крыма Россией 21 апреля 2014 года крымские татары, как они сами сообщают, вновь столкнулись с давлением и репрессиями. Часть крымских татар, представлявших потенциальную угрозу, была арестована. Другим был запрещен въезд на полуостров. В частности, запрет на въезд в Крым действовал в отношении лидеров крымско-татарского народа Мустафы Кырымоглу (Джемилева) и Рефата Чубарова. 

Верховный суд РФ окончательно признал законным запрет на деятельность Меджлиса крымских татар на территории России. Около 1500 человек, связанных с Меджлисом, подпали под статью УК, предусматривающую наказание за участие в экстремистских формированиях.

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Депортацию крымских татар советским лидером Иосифом Сталиным 18 мая 1944 года каждый год разными мероприятиями вспоминают их соотечественники, проживающие в разных странах мира.

фото gazeta.ua,Twitter

Комментарии 17
шустрый1 час назад
Придурок,где Латвия,а где татары.....а может лОтышским неграм в татары записаться,в крымские....хай Ринька защищает.
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нина1 час назад
ты бы лучше озаботился своими неграждами,а татары ,как -нибудь без сопливых обойдутся!!!
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Светлана1 час назад
"Татарам-даром-дам, тарам даром дам....! " - напевает озабоченный гей-министр.

Как им самим не претит нести эту ахинею про права человека в чужой стране, когда они отлично понимают ситуацию с правами русскии в своей?
А встретишь их в SKY - глаза в пол, и скользь мимо!
Кстати, в последнее время уже нигде и не встречаются. Боятся.
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