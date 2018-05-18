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В 74-ую годовщины депортации крымских татар советской властью , глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич пообещал поднимать вопрос соблюдения прав татар на их исторической родине — в аннексированном Россией Крыму.

"В этот день 74 года назад преступный сталинский режим начал депортацию крымских татар, теперь они продолжают страдать в оккупированном Россией Крыму. Мы продолжим поднимать вопрос о правах крымских татар в соответствующих международных организациях", - написал политик, снабдив свой пост хештэгом #CrimeaisUkraine .

On this day 74 years ago criminal Stalin’s regime started deportations of Crimean Tatars, now they continue suffering in Russia’s occupied Crimea. We will continue to raise issue of rights of Crimean Tatars in respective international organizations #CrimeaisUkraine — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 17 мая 2018 г.

Процесс депортации крымских татар начался в 03:00 18 мая 1944 года. Тогда Сталиным был отдан приказ депортировать всех крымских татар до первого июня 1944 года. Стариков, женщин и детей сгоняли на площади, а потом сажали в вагоны. После смерти Сталина начался процесс постепенного возвращения татар в Крым.

Официально депортация обосновывалась фактами участия крымских татар в формированиях, выступавших на стороне нацистской Германии во время Великой Отечественной войны.

Впоследствии высшими государственными органами СССР, а позднее - России и Украины, депортация была признана незаконной и преступной.

После присоединения Крыма Россией 21 апреля 2014 года крымские татары, как они сами сообщают, вновь столкнулись с давлением и репрессиями. Часть крымских татар, представлявших потенциальную угрозу, была арестована. Другим был запрещен въезд на полуостров. В частности, запрет на въезд в Крым действовал в отношении лидеров крымско-татарского народа Мустафы Кырымоглу (Джемилева) и Рефата Чубарова.

Верховный суд РФ окончательно признал законным запрет на деятельность Меджлиса крымских татар на территории России. Около 1500 человек, связанных с Меджлисом, подпали под статью УК, предусматривающую наказание за участие в экстремистских формированиях.

Депортацию крымских татар советским лидером Иосифом Сталиным 18 мая 1944 года каждый год разными мероприятиями вспоминают их соотечественники, проживающие в разных странах мира.

фото gazeta.ua,Twitter