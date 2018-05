Эксклюзив |

В 74-ую годовщины депортации крымских татар советской властью , глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич пообещал поднимать вопрос соблюдения прав татар на их исторической родине — в аннексированном Россией Крыму.

"В этот день 74 года назад преступный сталинский режим начал депортацию крымских татар, теперь они продолжают страдать в оккупированном Россией Крыму. Мы продолжим поднимать вопрос о правах крымских татар в соответствующих международных организациях", - написал политик, снабдив свой пост хештэгом #CrimeaisUkraine .

On this day 74 years ago criminal Stalin’s regime started deportations of Crimean Tatars, now they continue suffering in Russia’s occupied Crimea. We will continue to raise issue of rights of Crimean Tatars in respective international organizations #CrimeaisUkraine