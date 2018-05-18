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Латвия гордится хоккеистами, занявшими на Чемпионате мира по хоккею 8 место, таков основной посыл поздравительных посланий латвийских болельщиков в адрес сборной страны по хоккею, которая накануне четвертьфинале в упорной борьбе уступила действующим чемпионам — сборной Швеции.

В целом игра латвийских хоккеистов на Чемпионате мира впечатлила болельщиков, в числе которых и высокопоставленные лица государства и простые жители, в соцсетях делятся своими эмоциями.

"Спасибо сборной Латвии за отличную игру и положительные эмоции на протяжении всего чемпионата! Спасибо Мерзликину за убедительное достижение в воротах!", - написал президент.

Paldies Latvijas hokeja izlasei par teicamu komandas spēli šovakar un daudzajām pozitīvajām emocijām čempionāta laikā! Paldies Merzļikinam par pārliecinošo sniegumu vārtos! — Raimonds Vējonis (@Vejonis) 17 мая 2018 г.

"Спасибо, парни, за 8 место. Без звезд NHL хороший результат", - написал член нацблока Янис Домбрава.

Paldies, puiši, par 8.vietu. Bez NHL zvaigznēm labs sniegums. — Jānis Dombrava (@janisdombrava) 17 мая 2018 г.

"Какие эмоции! Спасибо нашей хоккейной сборной за этот чемпионат. Латвия гордится вами!", - написала евродепутат Инессе Вайдере.

Kas par emocijām! Paldies mūsu hokeja izlasei par šo čempionātu. Latvija ar jums lepojas! #LATvsSWE — Inese Vaidere (@IneseVaidere) 17 мая 2018 г.

«Спасибо за этот вечер, за Чемпионат мира! Великолепный хоккей, мерцание красок Латвии на льду! Сила команды, вера в себя и тренер, который вдохновляет. Великолепно! Гордость и позитивные эмоции вызывает этот хоккейный праздник!», - написал пиар-специалист Марек Матисонс.

Paldies par šo vakaru, par šo Pasaules čempionātu! Lieliska #Hokejs2018 krāsu mirdzēšana uz @IIHFHockey ledus!



Komandas spēks, ticība sev un treneris, kurš iedvesmo. Lieliski.

Lepnums un pozitīvās emocijās rit šie hokeja svētki!





Foto : @delfilv LETA / @edijsfotolv pic.twitter.com/SgRtvPSz9J — Mareks Matisons™ (@marruciic) 17 мая 2018 г.

"Тактика Хартли такова: с каждой игрой демонстрировать все лучший результат. С каждым годом занимать все более высокое место в мировом ранге. Остается только представить, что будет в следующем году!!!", - написал Густавс Терзанс.

Hartlija taktika ir tāda: ar katru spēli rādīt aizvien labāku sniegumu. Ar katru gadu ieņemt aizvien augstāku vietu pasaules rangā. Atliek vien iedomāties, kas būs nākamgad!!! — Gustavs Terzens (@Terzens) 17 мая 2018 г.

В свою очередь главный тренер сборной по хоккею Боб Хартлий признался в любви к Латвии. "Великолепная борьба и турнир для латвийских хоккеистов. Мы растем, как семья. Латвия - государство, которое по настоящему люблю и уважаю".

Как сообщалось, латвийская сборная в четверг в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею в Копенгагене в напряженной борьбе со счетом 2:3 (0:0, 1:1, 1:2) уступила Швеции, действующему чемпиону мира. Таким образом, Латвия завершила мировое первенство на 8-м месте.

Полуфинальные пары чемпионата мира: Швеция — США, Канада — Швейцария.