Латвия гордится вами! Фанаты благодарят хоккеистов за праздник (6)

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Эксклюзив | 18 мая 2018 года, 10:41

Латвия гордится хоккеистами, занявшими на Чемпионате мира по хоккею 8 место, таков основной посыл поздравительных посланий латвийских болельщиков в адрес сборной страны по хоккею, которая накануне четвертьфинале в упорной борьбе уступила действующим чемпионам — сборной Швеции.

В целом игра латвийских хоккеистов на Чемпионате мира впечатлила болельщиков, в числе которых и высокопоставленные лица государства и простые жители, в соцсетях делятся своими эмоциями.

"Спасибо сборной Латвии за отличную игру и положительные эмоции на протяжении всего чемпионата! Спасибо Мерзликину за убедительное достижение в воротах!", - написал президент.

"Спасибо, парни, за 8 место. Без звезд NHL хороший результат", - написал член нацблока Янис Домбрава.

"Какие эмоции! Спасибо нашей хоккейной сборной за этот чемпионат. Латвия гордится вами!", - написала евродепутат Инессе Вайдере.

«Спасибо за этот вечер, за Чемпионат мира! Великолепный хоккей, мерцание красок Латвии на льду! Сила команды, вера в себя и тренер, который вдохновляет. Великолепно! Гордость и позитивные эмоции вызывает этот хоккейный праздник!», - написал пиар-специалист Марек Матисонс.

"Тактика Хартли такова: с каждой игрой демонстрировать все лучший результат. С каждым годом занимать все более высокое место в мировом ранге. Остается только представить, что будет в следующем году!!!", - написал Густавс Терзанс.

В свою очередь главный тренер сборной по хоккею Боб Хартлий признался в любви к Латвии. "Великолепная борьба и турнир для латвийских хоккеистов. Мы растем, как семья. Латвия - государство, которое по настоящему люблю и уважаю".

Как сообщалось, латвийская сборная в четверг в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею в Копенгагене в напряженной борьбе со счетом 2:3 (0:0, 1:1, 1:2) уступила Швеции, действующему чемпиону мира. Таким образом, Латвия завершила мировое первенство на 8-м месте.

Полуфинальные пары чемпионата мира: Швеция — США, Канада — Швейцария.

Комментарии 6
Шайба1 час назад
Слов нет,однозначно молодцы!!! Такой праздник подарили всем любителям хоккея,к сожалению немного не повезло но боролись до конца и с пооной самоотдачей.Нашим политикам есть чему поучиться у этих ребят.
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Шайба13 минуты назад
Нет,я не с Дели,я из Риги.
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Пофиг29 минут назад
Средневековье. Давайте лучше в экономике и уровне жизни соревноваться.
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