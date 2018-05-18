На радио Baltkom - хозяин первого в Латвии оленьего сада Дайнис Паэглитис (6)

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Эксклюзив | 18 мая 2018 года, 08:42

Сегодня, после 09.00 в программе "Личное утро" на радио Baltkom - председатель правления Латвийской ассоциации биологических фермеров и хозяйств по разведению диких животных, хозяин первого в Латвии оленьего сада "Сафари-парк Море", а также доктор химических наук Дайнис Паэглитис.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.

Фото: facebook.com/dainis.paeglitis

Комментарии 6
Неважно2 часа назад
Это же рогатый патриот на фотке
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Олень1 час назад
У нас тут литературный кружок или площадка где можно пообщаться без лишних пиететов?
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Дуся2 часа назад
Они не олени, они ослы и бараны. Не обижайте красавцев-оленей.
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