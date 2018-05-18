Эксклюзив |

Сегодня, после 09.00 в программе "Личное утро" на радио Baltkom - председатель правления Латвийской ассоциации биологических фермеров и хозяйств по разведению диких животных, хозяин первого в Латвии оленьего сада "Сафари-парк Море", а также доктор химических наук Дайнис Паэглитис.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.

Фото: facebook.com/dainis.paeglitis