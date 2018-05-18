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Латвия - многонациональная страна, и в этом ее сила, сказала в интервью радио Baltkom Ингуна Судраба. Таким образом она прокомментировала выпады национально настроенных политиков, призывающих "закрыть" Латвию для иностранных специалистов, а также уезжать из страны тех, кому здесь не нравится.

По словам Судрабы, она такую политику не поддерживает.

"Я этих людей не могу уважать за то, что они сами себя не уважают и не умеют уважать других. Латвия тем и интересна, что здесь проживают люди очень многих национальностей. Есть чему поучиться. У нас у каждого есть глубокие корни, народные традиции, интересная культура. Я такую политику не одобряю, мы как раз за тех, кто желает добра нашей стране, чтобы мы вместе работали, прислушивались друг к другу и вместе меняли нашу страну к лучшему", - сказала депутат.

Политики, выступающие с такими призывами, просто слабые и ничтожные люди, считает она.

"Те, кто призывает уехать из Латвии людей, не похожих на него, является слабеньким человечком. ... Если человеку нечем гордиться, он не способен показать какой-либо результат, он может лишь показать себя, унижая другого. Такой человек является ничтожеством", - сказала политик.

Напомним, в Сейме активно обсуждаются поправки к Закону об иммиграции. В рамках этого вопроса 15 мая парламентарии дискутировали о привлечении в Латвию иностранных исследователей, стажеров и студентов.

Депутат нацблока Янис Домбрава попытался убедить своих коллег, что число студентов из третьих стран необходимо ограничить, рекомендуя квоту не более 3500 человек в год. Он убежден, что у этих студентов в Латвии помимо образования, есть другие цели.

"В основном число студентов увеличивается из стран с высоким уровнем терроризма – из Пакистана и Индии. Эти студенты едут в Латвию, конечно, не учиться, а работать в кебабницах и других заведениях", - сказал политик.

Депутаты отклонили предложение Домбравы.

А парламентский секретарь Министерства юстиции Янис Иесалниекc (VL-TB/LNNK) предложил жителям Латвии покинуть страну, если их не устраивает латышский язык. Об этом он написал в своем Twitter.

"Если кому-то здесь, в Латвии, не нравится и все хочется по-русски, тогда смело можете возвращаться на родину", - написал Иесалникс, снабдив свою публикацию хештегами #1мая, #ШествиеЖданок и иллюстрацией "Родина-мать зовет!".