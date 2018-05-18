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Так сошлись звезды, что концерт открытия 2-го цикла «Балтийских музыкальных сезонов», где будет выступать знаменитый голливудский актер театра и кино Джон Малкович, совпадает по времени с визитом в Ригу духовного лидера буддистов Далай-ламы, что делает возможным их личную встречу, рассказал в интервью радио Baltkom член Попечительского совета фестиваля "Балтийские музыкальные сезоны", а также член Совета банка Rietumu Александр Гафин. По его словам, Джон Малкович пригласил Его Святейшество Далай-ламу на свое выступление в Юрмале, а в свою очередь Далай-лама пригласил голливудскую кинозвезду на обед, во время которого должна состояться их личная встреча и знакомство. Таким образом Латвия станет своеобразным перекрестком, на котором произойдет встреча двух выдающихся деятелей современности.

Напомним, что 16 июня в концертном зале "Дзинтари" двукратный номинант на премию "Оскар", культовый актер и продюсер Джон Малкович представит главу из романа популярного аргентинского писателя Эрнесто Сабато «О героях и могилах» под музыку Альфреда Шнитке. Аккомпанировать Мастеру будет один из лучших венгерских оркестров Данубия (Danubia Orchestra Obuda). В качестве солистки выступит блистательная пианистка Анастасия Теренкова. Этот проект создан специально для Джона Малковича, который считает себя прежде всего театральным актером. Это уникальная возможность увидеть живьем на сцене гениальнейшего актера современности!

Фонд "Балтийские музыкальные сезоны" изначально декларировал своей целью охранение и приумножение культурных традиций Латвии, организацию концертов звезд мировой сцены, способствующих продвижению имиджа страны в качестве культурного центра Северной Европы. Все это должно превратить Латвию в своеобразный перекресток мировых культур, место встречи выдающихся деятелей классической сцены и духовных лидеров.