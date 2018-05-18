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В Риге сегодня произошло частичное обрушение здание ТЭЦ-1, сообщает пользователь социальной сети Facebook Дэги Караев.

Мужчина задается вопросом, было это запланированное обрушение.

"Не знаю, контролируемо или нет, но только что обвалилось здание ТЭЦ-1 Вдруг еще что посыпется? Развернул камеру с ласточками на 180 градусов", - написал он.

Напомним, решение о демонтаже здания Первой рижской теплоэлектроцентрали было принято в этом году. Жители Чиекуркалнса, где находится станция, просили Инспекцию по защите памятников культуры присвоить зданию ТЭЦ-1 особый статус. Однако там решили, что качество архитектуры низкое и не включили в список памятников культуры.

Подготовка к сносу заняла год, и сам демонтаж здания займет еще один год, заявили в Latvenergo.

"Здание свое отслужило, как и его конструкции, поэтому было решено демонтировать его. Никак иначе это здание нельзя использовать, учитывая его состояние и техническую специфику. Надо также учитывать, что здание находится на стратегически важной территории: вокруг ТЭЦ-1 установлена охранная полоса, в пределах которой не может быть никакой другой общественной деятельности", — подчеркнула Ивита Бидере, пресс-секретарь Latvenergo.

Latvenergo планирует на месте старого здания построить новую электростанцию, которая начнет работать как только кончится срок эксплуатации нынешней — ее возвели по соседству.