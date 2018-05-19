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В советской стоматологической практике были поводы для страха, а наследие того времени сохранялось какое-то время и после распада СССР. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал главный специалист по стоматологии в Латвии, президент Латвийской ассоциации зубных врачей Андрис Паэглитис.

При этом он отметил, что на сегодняшний день технологии сильно изменились, а профилактика всегда будет дешевле лечения.

"В советское время боры были плохие, распределить их среди всех врачей было сложно. Было много причин для страха. Поэтому мы их боялись. Я сам в школе убегал от зубного. Но сегодня технологи и анестезия настолько хорошие, что вы можете спокойно сидеть в кресле. Если у вас есть свой хороший врач, которому вы доверяете, он вам все расскажет и объяснит", - сказал Паэглитис.

Добавим, согласно данным Центрального статистического управления, 48,9% жителей Латвии в 2017 году не посещали стоматолога. 20,1% латвийцев - не посещали семейного врача.

Фото из Flickr/Herry Lawford