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Падение рейтингов правящих партий свидетельствует о том, что латвийцы в целом перестают испытывать симпатию к правительству. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал политолог, профессор Латвийского университета Ояр Скудра.

По его словам, сильнее всего репутацию Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) испортила история в ABLV Bank.

"Правительство в целом, его коммуникация не очень нравятся избирателям. У "Согласия" рейтинг растет из-за партии Татьяны Жданок. А рейтинг СЗК падает на фоне банковского кризиса - избиратели основную вину за сложившуюся ситуацию возлагают именно на них, а не на нацблок или "Единство"", - отмечает он.

Согласно результатом опроса исследовательского центра SKDS, если бы парламентские выборы состоялись в апреле, то в Сейм прошли бы пять партий.

Сильнее всего (на 3 процентных пункта) вырос рейтинг "Согласия". Немного меньше (на два процентных пункта) повысился рейтинг у Национального объединения. Наибольший спад в апреле продемонстрировал Союз "зеленых" и крестьян (СЗК).