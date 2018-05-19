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По всей Европе идет борьба за дальнобойщиков, каждая страна старается предложить лучшие условия, тогда как Латвия защищает свой рынок условием о средней зарплате приезжим работникам. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал президент Латвийской ассоциации автоперевозчиков Latvijas auto Валдис Трезиньш.

"Сейчас происходит борьба за водителей. У кого лучше условия, тот и выигрывает. В Литве, например, 23 тысячи водителей из третьих стран – половина от общего количества. А у нас 2,5 тысячи. И у них все развивается, бизнес идет, а в Латвии существует условие о средней зарплате. Поэтому нам трудно конкурировать с теми же литовцами или поляками", - сказал Трезиньш.

По его словам, Латвия не может рассчитывать только на свою рабочую силу

"Конечно, надо делать все, чтобы привлекать местных, обучать молодежь. Но это ограниченное количество. Надо быть реалистами – мы не найдем тут две тысячи водителей. Их не хватает и в пассажирских, и в грузовых перевозках. Так что, учитывая опыт других стран, хочешь не хочешь, а нам придется привлекать водителей из других стран. И это нормально”, - заявил Трезиньш.

Как ранее сообщили в ассоциации автоперевозчиков, дефицит шоферов в международных перевозках составляет порядка 10%. Проблему пытаются решить, привлекая водителей из третьих стран. Но для приезжих есть условие — их зарплата должна быть не меньше средней — это 926 евро в месяц.

Фото: flickr.com/Valsts policija