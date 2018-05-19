Ринкевич предложил ввести на Украину миротворцев ООН (7)
Для поддержания мира на границе Украины и России необходимо разместить контингент Вооруженных сил ООН по поддержанию мира, об этом в Нью-Йорке во время встречи с заместителем постоянного представителя США при ООН Розмари Ди Карло заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. Об этом в своем Twitter сообщает МИД Латвии.
.@edgarsrinkevics: Miera nodrošināšanai uz Ukrainas un Krievijas robežas ir nepieciešams izvietot ANO miera uzturēšanas spēkus @LatviaUN_NY @JanisMazeiks https://t.co/fE0m4KDIPm pic.twitter.com/LennlxOpjx— Ārlietu ministrija (@Arlietas) 18 мая 2018 г.
Стороны обменялись мнениями по поводу конфликта на востоке Украины. Ринкевич выразил сожаление, что конфликт России и Украины является серьезным конфликтом в Европе, для разрешения которого необходимо найти реальное политическое и практическое решение.
Министр выразил уверенность, что реального мира на востоке Украины можно добиться с мандатом ООН, разместив на границе Украины и России миротворцев ООН.
.@edgarsrinkevics : To ensure peace, #UN peace-keeping forces should be deployed on the Ukrainian-Russian border @LatviaUN_NY @JanisMazeiks https://t.co/3LyWxUnZBj pic.twitter.com/B42lLQKdXa— Latvian MFA (@Latvian_MFA) May 18, 2018
О миротворческой миссии ООН в Украине говорят уже не первый год. Киев неоднократно высказывал заинтересованность в введении контингента в зону действия конфликта на Донбассе и просил международное сообщество поддержать такую инициативу. Из-за несогласия России такой вариант разрешения ситуации на международном уровне откладывался в долгий ящик.
В сентябре 2017 года Украина снова подняла вопрос миссии и получила неожиданный ответ от России.
Согласно Уставу ООН, миротворческие операции "проводятся в целях предотвращения или ликвидации угрозы миру и безопасности путем совместных принудительных действий, если меры экономического и политического характера оказались недостаточными и неэффективными".
Решение о создании и закрытии миротворческой миссии принимает Совет Безопасности путем принятия резолюции по докладу генерального секретаря ООН, а об ее финансировании - Генеральная Ассамблея.
В первую очередь учитываются соображения безопасности будущих миротворцев. Поэтому миссии, как правило, создаются там, где конфликтующие стороны по тем или иным причинам исчерпали воинственный пыл, и участия "голубых касок" в боевых действиях не ожидается.
Как-то перебор уже с этим ВРАНЬЁМ, да и пластинка давно заезжена и заела..
- Как я тебя узнаю?
- Я буду в вышиванке.
- Я, наверное, не приду.