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Для поддержания мира на границе Украины и России необходимо разместить контингент Вооруженных сил ООН по поддержанию мира, об этом в Нью-Йорке во время встречи с заместителем постоянного представителя США при ООН Розмари Ди Карло заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. Об этом в своем Twitter сообщает МИД Латвии.

Стороны обменялись мнениями по поводу конфликта на востоке Украины. Ринкевич выразил сожаление, что конфликт России и Украины является серьезным конфликтом в Европе, для разрешения которого необходимо найти реальное политическое и практическое решение.

Министр выразил уверенность, что реального мира на востоке Украины можно добиться с мандатом ООН, разместив на границе Украины и России миротворцев ООН.

О миротворческой миссии ООН в Украине говорят уже не первый год. Киев неоднократно высказывал заинтересованность в введении контингента в зону действия конфликта на Донбассе и просил международное сообщество поддержать такую инициативу. Из-за несогласия России такой вариант разрешения ситуации на международном уровне откладывался в долгий ящик.

В сентябре 2017 года Украина снова подняла вопрос миссии и получила неожиданный ответ от России.

Согласно Уставу ООН, миротворческие операции "проводятся в целях предотвращения или ликвидации угрозы миру и безопасности путем совместных принудительных действий, если меры экономического и политического характера оказались недостаточными и неэффективными".

Решение о создании и закрытии миротворческой миссии принимает Совет Безопасности путем принятия резолюции по докладу генерального секретаря ООН, а об ее финансировании - Генеральная Ассамблея.

В первую очередь учитываются соображения безопасности будущих миротворцев. Поэтому миссии, как правило, создаются там, где конфликтующие стороны по тем или иным причинам исчерпали воинственный пыл, и участия "голубых касок" в боевых действиях не ожидается.