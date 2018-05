Эксклюзив |

Для поддержания мира на границе Украины и России необходимо разместить контингент Вооруженных сил ООН по поддержанию мира, об этом в Нью-Йорке во время встречи с заместителем постоянного представителя США при ООН Розмари Ди Карло заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. Об этом в своем Twitter сообщает МИД Латвии.

Стороны обменялись мнениями по поводу конфликта на востоке Украины. Ринкевич выразил сожаление, что конфликт России и Украины является серьезным конфликтом в Европе, для разрешения которого необходимо найти реальное политическое и практическое решение.

Министр выразил уверенность, что реального мира на востоке Украины можно добиться с мандатом ООН, разместив на границе Украины и России миротворцев ООН.

.@edgarsrinkevics : To ensure peace, #UN peace-keeping forces should be deployed on the Ukrainian-Russian border @LatviaUN_NY @JanisMazeiks https://t.co/3LyWxUnZBj pic.twitter.com/B42lLQKdXa