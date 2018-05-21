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Предложение депутата Сейма от Нацобъединения Иманта Парадниекса запретить рассчитываться наличными за сигареты и алкоголь может привести к увеличению уровня нелегальной торговли. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал председатель правления Латвийской ассоциации алкогольной отрасли, генеральный директор предприятия по продаже алкоголя Liviko Геннадий Клепиков.

"Как я понял, бегло ознакомившись с этим предложением, его цель — снизить привлекательность наличных денег. Таким образом депутат отреагировал на недавний доклад о высокой доле теневой экономики в Латвии, а именно — зарплат в конвертах. При этом прямой связи здесь нет, так мы только подтолкнем людей к еще большей теневой экономике, появится еще больше точек, гаражей, других нелегальных мест распространения. Тем более доля алкоголя и табака в теневом секторе, насколько мне известно, составляет не более 20%. Тогда уж надо учитывать те продукты, которые составляют наибольшую долю — топливо, сельскохозяйственные продукты и прочее", - сказал Клепиков.

По мнению Парадниекса, теневая экономика является большой проблемой для Латвии, и такая норма могла бы быть способом направить по крайней мере часть наличных из теневой экономики в "белую зону".

Депутат попросил Министерство финансов рассмотреть это предложение. Он допускает, что его можно распространить и на другие товары.

Фото: flickr.com/Veronika Schmidt