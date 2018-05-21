Эксперт: запретим алкоголь за "наличку" - начнут торговать в гаражах (17)
Предложение депутата Сейма от Нацобъединения Иманта Парадниекса запретить рассчитываться наличными за сигареты и алкоголь может привести к увеличению уровня нелегальной торговли. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал председатель правления Латвийской ассоциации алкогольной отрасли, генеральный директор предприятия по продаже алкоголя Liviko Геннадий Клепиков.
"Как я понял, бегло ознакомившись с этим предложением, его цель — снизить привлекательность наличных денег. Таким образом депутат отреагировал на недавний доклад о высокой доле теневой экономики в Латвии, а именно — зарплат в конвертах. При этом прямой связи здесь нет, так мы только подтолкнем людей к еще большей теневой экономике, появится еще больше точек, гаражей, других нелегальных мест распространения. Тем более доля алкоголя и табака в теневом секторе, насколько мне известно, составляет не более 20%. Тогда уж надо учитывать те продукты, которые составляют наибольшую долю — топливо, сельскохозяйственные продукты и прочее", - сказал Клепиков.
По мнению Парадниекса, теневая экономика является большой проблемой для Латвии, и такая норма могла бы быть способом направить по крайней мере часть наличных из теневой экономики в "белую зону".
Депутат попросил Министерство финансов рассмотреть это предложение. Он допускает, что его можно распространить и на другие товары.
Фото: flickr.com/Veronika Schmidt
Ну, у кого сейчас нет карты? Речь об элементарном неудобстве при оплате и увеличении времени стояния в очередях! Кому надо, то купит и по карте, просто будет это дольше. Но люди аозмущены даже не этим, а тем, какой хернёй нвнче страдает парвстайс латвияс депутатс, и какого хрена мы их вообще содержим, - этот бессмысленно лопочущий, обожравшийся до потери соображения скот в версаче!
Вытащи свою морду из корыта, пОлудурь, вылези из стойла, и посмотри, как люди живут.