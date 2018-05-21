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Решение Кабинета министров о контролировании СГД годового дохода жителей, превышающего 15 000 евро, принималось с целью мотивировать жителей платить налоги, которыми пополняется бюджет. А те, кто не понимает этого, пусть обращаются в контролирующие органы за объяснениями, считает генеральный секретарь партии "Единство" Артис Кампарс.

"Для неплательщиков налогов теперь все ясно - они должны доказать доход, превышающий 15 000 в год. Пусть те лохи, кто этого не понимает, объясняются с банковскими контролерами", - написал Артис Кампарс.

Nodokļu nemaksātājam tagad viss skaidrs-legāli nedrīkst uzrādīt ienākumus vairāk par 15k. Lai tie lohi, kuri to nesaprot, skaidrojas ar bankas kontu kontrolieriem. https://t.co/30pDc5kHZa — Artis Kampars (@ArtisKampars) May 21, 2018

Ранее пользователи соцсети подвергли критике новые правила Кабинета министров, согласно которым банкам придется сообщать Службе государственных доходов (СГД) о физических лицах, у которых на банковском счете годовой оборот средств превышает 15 000 евро. Некоторые считают, что такие новшества отвернут от Латвии еще больше людей, особенно тех, кто шлет на родину деньги из-за рубежа.

"15 000 € в год - это только 1250 евро в месяц. СГД, как в том анекдоте, будет выяснять, почему после коммунальных платежей, счетов и продуктов еще кому-то остались средства на стамотолога. Правительство и Дана Рейзниеце-Озола в принципе говорят: не быть совсем бедным подозрительно и должно быть подвергнуто репрессиям", - написала публицист и журналист, комментатор газеты Diena Агнесе Маргевица.

"Все ок только до тех пор, пока не говорим о деньгах, которые присылают родственники или члены семьи из экономической ссылки, чтобы помочь столкнувшейся с трудностями родне, или своей семье. Будут тратиться дополнительные ресурсы государства, которые помогут разными способами отдалиться и отделиться от Латвии. Браво!", - пишет Сергей Зиноватный.