Ассоциация перевозчиков: тяжело вести бизнес из-за "гулящих" водителей (20)

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Эксклюзив | 22 мая 2018 года, 20:35

В отрасли международных автоперевозок встречаются "гулящие" водители грузовых машин, которые постоянно переходят из фирмы в фирму, а об увольнении работодателю сообщают, находясь в другой стране. Об этом в интервью радио Baltkom президент Латвийской ассоциации автоперевозчиков Latvijas auto Валдис Трезиньш.

"Не секрет, что есть "гулящие" водители. Могут поработать там, и там, наделать проблем. Бывали случаи, когда водитель звонит из Германии, говорит, что работать больше не будет, ключи оставил на бампере, а ты что хочешь, то и делай. А он остается или попуткой возвращается. И что делать? Предприниматель садится и едет за машиной",- рассказал он.

Дефицит шоферов в международных перевозках составляет порядка 10%. Проблему пытаются решить, привлекая водителей из третьих стран. Но для приезжих есть условие — их зарплата должна быть не меньше средней — это 926 евро в месяц.

Фото: pic2.me

Комментарии 20
Ъ2 часа назад
Платить не пробовали,тогда и люди уходить не станут.
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гайки кручу.2 часа назад
беда прямо, оказывается эти водители хотят за свою работу деньги?
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В отрасли международных автоперевозок встречаются - работодатели кидалы.
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Ъ-пиздаболу1 час назад
медкомисию первый раз проходят водители за свой счет(разве что в Ригас Сатиксме оплачивают,своя поликлиника),в налоговой работники уже давно должны сами регистрироваться,не говоря уже о том что многие работодатели-жопошники не оплачивают своим работникам код 95 и чип,АДР(даже тем кто работает год и более),так если у вас все "заебись",то чего это вдруг от вас люди бегут?
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