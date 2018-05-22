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В отрасли международных автоперевозок встречаются "гулящие" водители грузовых машин, которые постоянно переходят из фирмы в фирму, а об увольнении работодателю сообщают, находясь в другой стране. Об этом в интервью радио Baltkom президент Латвийской ассоциации автоперевозчиков Latvijas auto Валдис Трезиньш.

"Не секрет, что есть "гулящие" водители. Могут поработать там, и там, наделать проблем. Бывали случаи, когда водитель звонит из Германии, говорит, что работать больше не будет, ключи оставил на бампере, а ты что хочешь, то и делай. А он остается или попуткой возвращается. И что делать? Предприниматель садится и едет за машиной",- рассказал он.

Дефицит шоферов в международных перевозках составляет порядка 10%. Проблему пытаются решить, привлекая водителей из третьих стран. Но для приезжих есть условие — их зарплата должна быть не меньше средней — это 926 евро в месяц.

Фото: pic2.me