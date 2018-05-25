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Латвийские избиратели достаточно устойчивы к коррупционным скандалам партий, а на выбор сомневающейся части электората может повлиять только крупный скандал с задержаниями. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал политолог, доктор исторических наук, ассоциированный профессор ЛУ Ояр Скудра.

“Если нелегальные деньги появятся у правительственных партий или у Новой консервативной партии, то это может повлиять на их избирателей, а если человек еще не определился, то на их настроение могут повлиять крупные скандалы с громкими задержаниями, обысками. Но для это случиться ближе к выборам – в августе-сентябре”, - сказал он.

Как сообщает KNAB, две партии в 2016 году получили незаконные пожертвования на общую сумму 33 223 евро, из них 17 883 евро было пожертвовано Союзу "зеленых" и крестьян.