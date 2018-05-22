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Латвийцы хотят платить налоги и быть социально защищенными, поэтому профсоюзы все время проводят консультации с предпринимателями и правительством. Об это в интервью радио Baltkom рассказал председатель Латвийского союза свободных профсоюзов Эгилс Балдзенс.

По его словам, рядовые работники хотят бороться с теневой экономикой.

"Мы все вместе добились повышения необлагаемого минимума и т.д. Но мы понимаем, что нельзя только просить, надо думать и о источниках этих денег. Поэтому надо бороться с теневой экономикой. Мы не можем потребительски относиться к правительству. Ведь налоги – это и пенсии, и больничные, и пособие по инвалидности. Люди хотят социальных гарантий. Может, молодежь еще не так задумывается, но после 30 они уже начинают понимать это", - отметил он.

В отличие от прошлых лет в 2017 году теневая экономика в Латвии увеличилась, заявил в интервью Латвийскому радио автор индекса теневой экономики в странах Балтии Арнис Саука.

Он не назвал размер прироста, сказал лишь, что он заметен, не в границах статистической ошибки.

По словам исследователя, самой большой проблемой являются зарплаты "в конвертах", бороться с которыми сложнее всего. Такая же ситуация наблюдается в Литве и Эстонии.