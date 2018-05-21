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Стиль принятия решений за последние пару лет у премьер-министра Латвии Мариса Кучинскиса серьезно изменился, считает политтехнолог Юргис Лиепниекс. Ключевые и важные для страны решения премьер принимает не раздумывая, что не может не вызвать удивления, признался Лиепниекс в интервью программе "Разворот" на радио Baltkom.

Два года назад Лиепниекс в интервью газете Latvijas avīze назвал Кучинскиса "добрым дедушкой". На сей раз он подчеркнул, что берет свои слова обратно.

“Вынужден признать, что ошибся. Налоговую реформу мы получили такую, что мало никому не покажется. Для меня было неожиданостью, что г-н Кучинскис оказался способным на подобные решения. Я иногда даже думаю – а может, это не он? Может, какие-то теневые силы принимают решения? Или вот [решение по банкам] – ликвидировать в Латвии целую индустрию, обслуживание нерезидентов. Об этом много лет говорили, но те решения, которые приняло сегодняшнее правительство, они агрессивные, революционные. ... Смотришь на этого Кучинскиса и не понимаешь, как это из всех наших бывших альфа-самцов никто не рискнул, а этот делает просто так – на раз”, - отметил политтехнолог.

При этом он скептически относится к таким действиям.

“Одобряю ли я это? Не думаю. Тут я скорее соглашусь с г-ном Путниньшем [Глава Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) Петерис Путниньш], которого как-то в Европе “раскрутили” на полтора откровенных предложения (обычно он не говорит ничего) – мол, как это получается, деньги ходят по всему миру, а мы в Латвии должны уничтожать целую индустрию и за всех отвечать”, - сказал политтехнолог.

Больше его удивляет стиль, в котором было принято решение.

"Это решение настолько агрессивное, изгнать из нашей банковской системы пару миллиардов евро... Может, это и глупость. Может, это очень некритичное отношение к себе, вместо борьбы за интересы своего государства, сразу сдаться без всякой борьбы. Но поскольку я один раз уже сильно ошибся насчет него, я лучше промолчу”, - сказал Лиепниекс.