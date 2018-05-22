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Недавние аресты активистов Владимира Линдермана и Александра Гапоненко следует воспринимать как демонстрацию силы со стороны государства и акцию устрашения для тех, кто захочет протестовать, считает политтехнолог Юргис Лиепниекс.

В интервью радио Baltkom он высказал сомнение в том, что это правильный путь.

"Это стоит воспринимать, как запугивание, показать всем – вы тут не думайте! Впредь мы будем работать более жестко! Я не уверен, что это правильно. Ведь у каждого шага есть последствия. И такие шаги со стороны государства могут радикализовать протесты, к тому же, это легко использовать как рекламу организаторам акции. И за что они сидят, за что арестованы? За то, что они высказали свое мнение? Это рискованный путь. Тогда нам надо знать, где этот рубеж, сейчас тогда суд должен нам его показать", - заявил политтехнолог.

Государство продемонстрировало, что не будет прощать такие высказывания, считает Лиепниекс.

"В любом случае, ясно одно, государство показало, что намерено с таким мнением бороться. С высказыванием такого более жесткого прорусского что ли, даже пророссийского мнения. Любая свобода не абсолютна, имеет границы, и сейчас государство будет эти границы обозначать. А мы посмотрим и сделаем свои выводы", - сказал политтехнолог.

Как уже сообщалось, Рижский окружной суд в понедельник решил отменить меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении активиста Владимира Линдермана. Линдерман был задержан 8 мая, а потом и арестован, в рамках уголовного процесса в связи с организованным Русским союзом Латвии (РСЛ) и Штабом защиты русских школ Вселатвийским родительским собранием.