Эксклюзив |

Телефон 90006383 (1,42 евро) помогает собрать деньги на лечение 49-летнего Виталия Сахарова, отца трех детей. СЧЁТ ПОМОЩИ.

"Надеюсь на чудо, вдруг мы вместе сможем спасти жизнь моему папе". Эти строки Алеся Сахарова пишет по несколько раз в день – обращаясь ко всем знакомым и незнакомым с просьбой о помощи больному отцу. И в "Зеленую лампу" пришел Алесин крик о помощи – "Помогите спасти отца". Она его очень любит.

У Виталия Сахарова трое детей. Алеся – старшая. Младшим – 12 и 14 лет, они от другого брака. Отец очень любит их всех. И всем троим очень нужен. Чтобы спасти его, сейчас семье нужна помощь.

Эта история – о том, как в Латвии на человеке попросту поставили крест – потому что у нас нет аппаратуры и препаратов, которые могут спасти человеку жизнь, а любящая дочка отказалась верить в приговор и нашла за границей врачей, которые берутся за лечение.

На основании документов международного консилиума в фонде ziedot.lv открыт счет для Виталия Сахарова – на оплату лечения от онкологии в клинике ASSUTA в Израиле. В Латвии помочь ему не могут.

Виталию - 49 лет. У него золотые руки и хорошая мужская профессия – до болезни он работал в строительстве. Хобби у него тоже мужское – он заядлый рыбак. Каждую свободную минуту он старался проводить на рыбалке. Сейчас у Виталия нет сил на любимое занятие. Родные видят, как иногда он подолгу задумчиво перебирает свои снасти - надеется, что настанет день, когда они ему снова пригодятся. "А иногда зайдет в гараж, где у него хранится лодка, садится в лодку и долго молча там сидит, думает... Смотреть на это – сердце разрывается", - рассказывает Алеся.

Виталий верит, что снова сможет когда-то заняться любимым хобби.

Последние полгода Алеся буквально круглосуточно занимается проектом “Спасение отца”.

"Ничем помочь не можем"

Ещё год назад в этой семье всё было хорошо. В июле обычный анализ крови, который Виталий сдал по направлению семейного врача cовсем по другому поводу, неожиданно показал, что у него гепатит C. "Мы просто поверить в это не могли, - говорит Алеся. – У папы не было никаких вредных привычек, он всегда был здоровым, очень спортивным".

Запись на прием к гепатологу-инфектологу в Латвийский инфекционный Центр была только на октябрь. Три месяца, пока ждали очереди, болезнь никак себя не проявляла. "На приеме доктор никакого лечения не назначила – сказала: “Живите как жили – ничего опасного нет.” – рассказывает Алеся.

Напуганная диагнозом, она стала обирать информацию. И узнала, что существуют новейшие эффективные лекарства, которые могут помочь, и просила доктора их выписать, чтобы, не затягивая время, найти деньги и купить их самим. “Мне ответили, что, мол, вам не надо, ждите – в следующем году ожидаются государственные квоты на лечение”.

В начале года Виталий стал часто чувствовать слабость. Он работал на стройке, на объекте как раз был очень напряженный период. Сначала решили, что это просто из-за усталости и сильной физической нагрузки. В феврале он пошел на повторный визит к врачу и пожаловался на боли под ребрами и в плече, высокую температуру. Самочувствие ухудшалось, его направили в больницу на обследование.

Результаты обследования повергли семью в шок. Диагноз – рак печени. Из-за тромба в сердце операция невозможна. От самого Виталия жена и дочка долгое время держали онкологический диагноз в секрете. Алеся сама встречалась с врачами, занималась направлениями, записями к специалистам, рецептами. "До этого мы представить не могли, что гепатит может перейти в такую стадию", - говорит Алеся.

"Но с самого начала у меня было ощущение, что все двери перед нами закрываются. На нас реально поставили крест. Оперировать не берутся. Компенсируемых лекарств в нашем случае нет. Аппаратуры для исследований тоже. Какие лекарства подходят в папином случае – неизвестно. Никто не давал никакой надежды. Некоторые врачи, когда я им звонила, просто отфутболивали. Отмахивались: "Что вы хотите? Вам назначен паллиативный уход. Ничем помочь вам больше не можем".

Недавно она подала жалобу с описанием всех конкретных мытарств и отказов в Инспекцию здравоохранения. И теперь ждет ответа.

Двери начали открываться...

Потом вдруг Алеся вспомнила, что у ее учительницы был такой же диагноз, в очень тяжелой форме, но она в итоге вылечилась. Эта учительница рассказала, что последней надеждой стала клиника ASSUTA в Израиле. “Пробуй туда пробиться – когтями, локтями, как угодно. Это самая передовая клиника. Там берутся даже за тех, от кого врачи у себя в стране отказались. И творят чудеса”, - посоветовала она Алесе.

Клиника ASSUTA - единственная, где взялись за лечение Виталия. Там после обследования подобрали эффективное для данного случая лекарство. Оно помогает.

Как этой хрупкой юной девочке в самые краткие сроки удалось осуществить эту международную схему – одному Богу известно. Тогда- то она и написала письмо, которое начиналось словами: “Надеюсь на чудо, вдруг мы вместе сможем спасти жизнь моему папе.“. Она отправляла его по электронной почте, публиковала в соцсетях.

И на этом пути перед ними стали распахиваться двери. Врачи в Израиле изучили все выписки и документы, подтвердили готовность принять Виталия на обследование. Друзья, родственники, одноклассники, просто незнакомые люди помогли собрать средства на поездку. Из разных городов откликнулись Алесины однокурсники, c которыми она училась в Москве в Лаборатории моды Вячеслава Зайцева. Консульство Израиля помогло с оформлением документов.

До болезни отца Алеся много работала (она по профессии дизайнер одежды), неплохо зарабатывала. Все деньги, которые у нее были, ушли на обследование отца в Израиле. Чтобы сэкономить на проживании, Алеся нашла самую дешевенькую гостиницу поблизости к больнице, cама по ночам делала папе уколы, экономила на еде. Израильские врачи поражались ее упорству и терпению, она буквально водила отца за руку по кабинетам и лабораториям.

"Я очень люблю папу, - грустно улыбается Алеся. - И готова cделать все, что от меня зависит для его спасения". И она делает.

В израильской клинике Алеся с отцом были вместе

Сейчас Алеся работать не может, потому что нужно быть все время рядом с отцом – ухаживать, делать уколы, отвлекать от плохих мыслей. Она старается максимально оградить его от травмирующей информации, поддерживает психологически и маму, у которой тоже начались проблемы со здоровьем. Так получилось, что самое тяжелое бремя в семье 26-летняя девушка взяла на себя, отложив и творческие планы, и мечты - на потом. В ее системе ценностей здоровье отца – на первом месте.

Но и ее, конечно, берет отчаяние. "Иногда, после очередной циничной фразы какого-то врача, у меня опускаются руки, мне кажется, что никто нам не поможет. Но потом вдруг появляются какие-то люди, даже незнакомые – с конкретной помощью, советом, с добрыми словами". Расплакаться она позволяет себе только по ночам. Когда никто не видит.

"И ещё хотела бы добавить, что многие живут и не знают, что заражены, - говорит Алеся. - Так было и в нашем случае. "В прошлом году гепатитом С заболели более 1800 человек — и 11, возможно, заразились в медучреждении. Таковы данные Центра контроля и профилактики заболеваний", - сообщил недавно портал lsm.lv.

Мы, как и все, слышали, что гепатит С - это страшная болезнь, её надо начинать лечить как можно быстрее, но при обращении в медчреждения получали ответ: живите, как жили, ждите своей очереди. А очереди на запись к гепатологу очень большие - от трех до шести месяцев. Инфекционная поликлиника переполнена, очень много пациентов,и молодых в том числе. Печально, что людям не объясняют, какие последствия скрываются за этой болезнью. Мы даже подумать не могли о таких страшных последствиях».

Алеся бережно хранит детские фотографии, где она вместе с отцом.

Надежда есть

После поездки в израильскую клинику у семьи появилась надежда. Недавно в клинике Assuta был установлен аппарат ПЭТ KT – единственный в Израиле. В мире существует всего 50 подобных приборов. Стоимость аппарата - около 4 миллионов долларов. Исследование дает возможность точнее, чем другие методы, диагностировать рецидивы опухоли.

Виталию провели комплексное обследование, был созван консилиум с участием профессуры из других клиник страны, в частности, приехал знаменитый профессор доктор Элимелех Окунь из клиники Хадасса. Израильские врачи очень удивлялись, как неграмотно в Латвии была сделала биопсия и описание компьютерной томографии. Виталию выписали также специальное лекарство от тромба. В итоге доктора подтвердили, что операцию делать нельзя, но надежда на излечение есть. Лечение предстоит долгое. Но оно продлит жизнь Виталию.

На что нужны средства

Виталию Сахарову в Израиле назначено лечение, на данный момент он получил медикаменты нового поколения на курс одного месяца – Clexan и Nexavar. Cейчас Виталий вернулся в Латвию, принимает лекарства, Алеся ежедневно созванивается с израильскими врачами. В конце мая необходимы 5000 евро для следующей дозы медикаментов. А в июне надо ехать на повторный визит в клинику Израиля для окончательного решения консилиума о дальнейшем лечении. Для этого нужно еще 11 660 евро. Семья Виталия Сахарова просит помощи у людей.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Виталия Сахарова до 29 мая.

СЧЁТ ПОМОЩИ в фонде ZIEDOT.LV

Помочь также можно прямым перечислением на счет:

Fonds "Ziedot.lv", регистрационный номер - 40008078226

SWEDBANK, банковский код - HABALV22

Номер счёта - LV95HABA0551006150241

Цель - Palīdzība Vitālijam Saharovam

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.