АНОНС: на радио Baltkom - политический активист Владимир Линдерман
Эксклюзив | 22 мая 2018 года, 12:00
Сегодня, после 13.00 в программе "Встретились, поговорили" на радио Baltkom - политический активист и общественный деятель Владимир Линдерман.
Напомним, в понедельник, 21 мая Рижский окружной суд решил отменить меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении активиста Владимира Линдермана.
Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.
Подключайтесь!
Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.