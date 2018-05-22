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Один из символов Риги, коты Мурис и Кузя, обитающие в столичном самоуправлении, приходят в себя после прошедшей в минувшую субботу Ночи музеев, когда Рижскую думу посетило несколько тысяч человек, рассказал в эфире радио Baltkom депутат думы, член правления Рижского бюро по развитию туризма LIVE Rīga Максим Толстой.

Посетители думы проявили большой интерес к животным, и они очень устали, пояснил депутат.

"Вы не представляете, как они отрабатывают! Вот сейчас [прошло за ночь] 3 тысячи человек, 3 тысячи человек их погладило, поэтому коты на неделю взяли отпуск после Ночи музеев. Никуда в теплые страны они не уезжают, они сидят в думе, но сейчас спрятались и никуда не выходят. Как показывает практика, недели им хватает – полежат на батареях, под занавесками, и снова начинают выходить к людям," - пояснил Толстой.

Как известно, рижские коты ранее приняли участие в рекламной акции Рижского самоуправления к Рождеству. После того, как несколько фотографий животных появилось на страничке мэра Нила Ушакова в Facebook коты стали известны по всему миру.

"Произошел такой эффект, когда к нам приехало RTVi снимать сюжет, потом японцы, которые сняли часовой фильм про котов! Китайцы на своем государственном ТВ в прайм-тайм показали новость про котов. Миллиард человек увидело наших котов! А потом приходят туристы и спрашивают у нашей полиции на входе, где можно котиков посмотреть?" - рассказал депутат.

Кроме косвенной рекламы с помощью котов, бюро и напрямую рекламирует столицу по всему миру, например, принимая участие в традиционных международных туристических выставках.

Рижские коты рекламируют Ригу, фото: Нора Кревнева