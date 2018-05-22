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Политический и общественный активист Владимир Линдерман, который в понедельник решением Рижского окружного суда был освобожден из-под ареста, был морально готов провести в Рижской центральной тюрьме больше, чем две недели. Об этом сам Линдерман рассказал в эфире радио Baltkom.

Он напомнил, что попал в «Рижский централ» не впервые, поэтому чувствовал себя там уверенно и спокойно.

«По поводу администрации тюрьмы — все было нормально, никаких претензий у меня нет, отношение было от корректного до вполне благоприятного. Конечно, это не курорт, но условия нормальные, существовать можно. Это все-таки не первый раз, когда ты не знаешь, что делать. Многое я за десять лет забыл, но «шока первохода» не было, как там говорят», - сказал Линдерман.

Он также отметил, что сразу позаботился о том, чтобы наладить связь с внешним миром.

«Самое важное — начать переписку с волей. Интернета у меня не было, телевизор и радио завезти тоже не успели, а конверты с маркой я сразу попросил. По сути это то же самое, только идет медленнее — письмо идет два-три дня по Латвии, потом тебе отвечают и налаживается связь. Потому что главная проблема в тюрьме для меня — то, чтобы выключаешься из событий. Других проблем по сути не было», - рассказал Линдерман.

Активист содержался в Рижской центральной тюрьме в одиночной камере.

«Десять лет назад я был в двухместной камере, с опытным арестантом, а сейчас — в спецблоке, то есть в одиночной камере», - сказал Линдерман.

Он также рассказал, что был готов к более длительному заключению в тюрьме.

«Две недели — это совсем немного, их, как там говорят, можно на мизинце одной ноги отстоять. Я понимал, что мое дело высосано из пальца и максимум через четыре месяца меня выпустят. Так что успел устроить свой быт, второй раз ты уже хорошо знаешь, где что поставить в камере, я сразу взял с собой станки — побриться, заказал книги, взял в библиотеке. Настроился находиться там сколько потребуется, в отчаянии я не был», - сказал Линдерман.

Он также рассказал, что в коридорах тюрьмы случайно встретился с осужденным за беспорядки в Риге 13 января 2009 года Ансисом Атаолсом Берзиньшем. Ранее Линдерман выражал поддержку Берзиньшу.

«Один раз я случайно столкнулся с Ансисом Берзиньшем. Я шел по лестнице на прогулку, а он, видимо, возвращался. Перекинулись с ним парой слов, особой возможности поговорить не было», - рассказал Линдерман.

Он также отметил, что не ощущал неприязни по отношению к себе ни со стороны администрации тюрьмы, ни со стороны других заключенных.

«У меня сложилось впечатление, что ко мне отнеслись хорошо. Многие помнят меня еще по временам, когда я был там тогда. По крайней мере я не встретил человека, который сказал бы, или на его лице было написано, что Линдермана посадили — и правильно», - сказал Линдерман.

Напомним, во вторник, 8 мая, Линдерман был задержан людьми в черной форме и в масках на остановке общественного транспорта в рижском районе Иманта. Свидетелем задержания стала правозащитница Оксана Челышева.

18 апреля Полиция безопасности начала уголовный процесс о возможных противоправных действиях на прошедшем 31 марта Вселатвийском родительском собрании. Речь идет о преступлениях, предусмотренных в разделе 10-м Уголовного закона «Преступления против государства».