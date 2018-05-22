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Сезон танцевальной музыки Дискотека Radio MIX FM 102,7 "Mix On The Water" на прогулочном корабле Rīgas Pērlе стартовал с большим успехом!

2 июня мы вновь встречаемся с нашими слушателями, чтобы до отвала поесть пиццы и потанцевать под любимые итальянские мелодии на морской вечеринке Pizza Party.

Не оставайтесь на берегу! На Pizza Party вас ждут три часа морского круиза, танцевальная программа, конкурсы и шутки ведущих Гоши Типлова и Полины Кузьминой, шоу от приглашенных гостей и богатый выбор закусок ресторана на борту Rīgas Pērlе.

Билеты на прошлую вечеринку закончились за неделю до мероприятия! Но...

Каждое утро на радио MIX FM 102,7 в "Рассвет-Шоу" вы можете выиграть билеты в прямом эфире (телефоны прямого эфира 67-22-1027 и 67-33-1027) или поучаствовать в розыгрыше билетов на нашей странице в сети facebook. Переходите по ссылке и выполняйте условия конкурса! Победителя объявим в прямом эфире MIX FM 102,7 в четверг, 31 мая после 10 утра.

Приобрести билеты можно на Biļešu Serviss