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Арест активистов Владимира Линдермана и Александра Гапоненко – правильные действия со стороны силовых структур, потому что эти люди – профессиональные провокаторы. Они воспользовались протестами людей, недовольных школьной реформой, а ПБ просто не удалось разъяснить их опасность обществу, считает член правления партии “Для развития Латвии!” (Latvijas attīstībai!) Эдгар Яунупс.

При этом он подчеркнул, что данные общественные деятели не популярны у людей, вышедших на улицу.

“Может быть я буду непопулярен у какой-то части вашей аудитории, но я считаю, что это [арест] правильно. Они очевидные провокаторы. Просто провокаторы – и господин Гапоненко, и господин Линдерман. Они стремятся чтобы была какая-то ... ну, потасовка, но просто пока не удается. Все, что они могут, это просто где-то в фейсбуке или на российском телевидении скандал устроить. И за ними не идут люди. Ну реально – за ними не идут люди!”, - отметил политик.

Яунупс считает, что люди, которые выходят на улицу с протестами, не являются сторонниками Линдермана и Гапоненко.

“Это не за них, а против идеи, что во всех школах образование должно быть только на латышском. И они [Гапоненко и Линдерман] клеятся к этой теме. Не они поднимают ее, они просто клеятся к ней. Я просто считаю, что они профессиональные провокаторы, и у Полиции безопасности есть какие-то основания, чтобы задерживать людей, которые профессионально идут на провокации. И есть суд, который решает, есть ли достаточно доказательств для задержания человека,” - сказал политик.

Полиции безопасности просто не удалось пояснить общественности необходимость таких мер общественности, уверен Яунупс.

“Если есть какие-то сведения, которые на этом этапе оперативных действий нельзя разглашать, значит, нельзя. Значит, нельзя! Это органы безопасности! Да, руководство силовых структур можно упрекнуть в том, что в своей коммуникации с обществом они не слишком идеальны. Но то, что все нельзя разглашать в процессе расследования, это факт”, - подчеркнул Эдгар Яунупс.