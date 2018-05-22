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После того как политическому и общественному активисту Владимиру Линдерману удалось освободиться из-под стражи в Рижской центральной тюрьме, он намерен добиться того, чтобы на свободу был выпущен и другой активист, лидер "Конгресса неграждан" Александр Гапоненко. Об этом Линдерман заявил в эфире радио Baltkom.

"Я буду делать все возможное, в том числе базируясь на решении о моем освобождении, чтобы добиться освобождения Александра Гапоненко. Я считаю, что это мой такой долг. У него тоже примерно через месяц будет пересмотр меры пресечения, и поскольку при моем освобождении были найдены достаточно эффективные аргументы, конечно, они могут быть применены и в его деле. Надеюсь, что и он сможет до суда выйти на свободу", - сказал Линдерман.

По его словам, он продолжил бы заниматься общественной деятельностью даже если бы не вышел на свободу.

"Это вообще не вопрос. Я бы продолжил даже находясь в тюрьме. Я уже даже разработал целую стратегию, даже немножко… нельзя говорить, что жаль, что выпустили из тюрьмы, но если бы я остался, я был бы готов использовать эти идеи. Теперь буду делать это на свободе, правда, Полиция безопасности, скорее всего, какие-то ограничения все-таки введет", - сказал Линдерман.

Он также рассказал, каким образом сотрудники безопасности проводили его допрос.

"Мы должны это дело раздолбать, оно вообще беспрецедентно. Я считаю, что это первый такой громкий процесс, это процесс — по Оруэллу — о мыслях о преступлении. У меня в публикациях нет слов и выражений, которые можно вменить мне и сказать — ты нарушаешь такую-то статью. Когда меня допрашивали, следователь постоянно спрашивал меня: а что вы под этим подразумевали?", - рассказал Линдерман.

Напомним, 21 мая мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении Линдермана была отменена и он вышел на свободу.

8 мая, Линдерман был задержан людьми в черной форме и в масках на остановке общественного транспорта в рижском районе Иманта. Свидетелем задержания стала правозащитница Оксана Челышева.

18 апреля Полиция безопасности (ПБ) начала уголовный процесс о возможных противоправных действиях на прошедшем 31 марта Вселатвийском родительском собрании. Речь идет о преступлениях, предусмотренных в разделе 10-м Уголовного закона "Преступления против государства".

20 апреля ПБ задержала активиста, руководителя "Конгресса неграждан" Александра Гапоненко, который подозревается в противоправной деятельности в отношении Латвии.