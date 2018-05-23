На радио Baltkom - Виктор Гусев, Геннадий Орлов и Владимир Гомельский (1)
Эксклюзив | 23 мая 2018 года, 11:18
Сегодня, в 12.15 в программе "Разворот" на радио Baltkom - российские спортивные комментаторы Виктор Гусев, Геннадий Орлов и Владимир Гомельский.
Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.
Подключайтесь!
Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.
Фото: facebook.com/Виктор Гусев, cska.ru, ru.wikipedia.org
Дорогие миксы. Ставить фотографию Гомельского-старшего, который давно умер, наверное, не надо?
Ответить