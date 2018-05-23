На радио Baltkom - Виктор Гусев, Геннадий Орлов и Владимир Гомельский (1)

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Эксклюзив | 23 мая 2018 года, 11:18

Сегодня, в 12.15 в программе "Разворот" на радио Baltkom - российские спортивные комментаторы Виктор Гусев, Геннадий Орлов и Владимир Гомельский.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.

Фото: facebook.com/Виктор Гусев, cska.ru, ru.wikipedia.org

Комментарии 1
Павел1 час назад
Дорогие миксы. Ставить фотографию Гомельского-старшего, который давно умер, наверное, не надо?
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