Эксклюзив |

Сегодня, в 12.15 в программе "Разворот" на радио Baltkom - российские спортивные комментаторы Виктор Гусев, Геннадий Орлов и Владимир Гомельский.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.

Фото: facebook.com/Виктор Гусев, cska.ru, ru.wikipedia.org