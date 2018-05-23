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Процесс сокращения объема вкладов нерезидентов в банках начался из-за того, что Латвия не смогла отстоять свои интересы перед Министерством финансов США. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил бывший министр финансов, экс-депутат Сейма Латвии Атис Слактерис.

«Из-за того, что Латвия не привлекла внимание финансового надзора США и не смогла найти правильные слова в связи со скандалом, связанным с отмыванием денег, наблюдается резкое сокращение вкладов нерезидентов во всех латвийских банках. Тот имидж финансового государства, который мы выстраивали, потерян» - сказал Слактерис.

Экс-министр пояснил, что сложившаяся ситуация не выгодна ни для Латвии, ни для нерезидентов.

«Во время одного из моих визитов в Москву, когда я был министром финансов, по местному телевидению я увидел рекламу нашего Rietumu Banka: «Ваши деньги в Европе будут в безопасности. В стране, где вас обслуживают на вашем же языке». Такая реклама эффективно работала до настоящего времени. Никто не хотел, чтобы ситуация изменилась. Мы просто не справились. За счет банковской сферы бюджет Латвии значительно пополнялся. США имеют право диктовать условия, так как доллар – это их национальная валюта. Но с ситуацией ABLV banka был страшный перегиб. Латвия не первая страна, которая обрабатывала, например, деньги из Лондона. Почему только нас за это пытаются наказать?», - задается вопросом Слактерис.

Он отметил, что скандал в банковской сфере замедляет развитие экономики Латвии.

«Во всем мире таких финансовых потрясений не наблюдается. Мы сейчас теряем возможность приблизиться к уровню жизни в ЕС. Если есть спорные ситуации, то надо спорить. Все это выглядит, как политические очень суровые действия», - заключил Слактерис.

Как сообщалось, за несколько месяцев банки Латвии потеряли почти 13% вкладов, третий в стране ABLV banka самоликвидируется, пятый — не досчитался почти миллиарда евро.