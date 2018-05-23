Эксклюзив |

Белая паутина с личинками черемуховой моли на деревьях черемухи, которая напугала в этом году рижан, появляется с периодичностью в несколько лет, и многое зависит от погоды и среды обитания. В этот раз черемуховая моль расплодилась в основном в Пардаугаве, и у этого тоже есть своя версия, рассказала в интервью радио Baltkom в программе "Утро на Балткоме" руководитель отдела интегрированной защиты растений Государственной службы защиты растений Анитра Лестланде.

По ее словам, явление это не новое, просто с развитием технологий о нем стало известно большему количеству людей.

"Ничего нового в появлении этого вредителя нет. Такое уже было в 2006 году. Просто в те годы еще не были так популярны соцсети. Не стоит опасаться, что теперь моль будет появляться ежегодно. Как правило, такое происходит через несколько лет. Мы можем ожидать, что через 10-12 лет она опять вернется", - пояснила Лестланде.

По наблюдениям экспертов, звонки звонки с жалобами на черемуховую моль, расплодившуюся на деревьях, служба защиты растений получала только из Пардаугавы.

"Пострадали все черемуховые деревья в Иманте, Золитуде, Ильгюциемсе. Я слышала версию, что в Пардаугаве не так много мелких птиц, которые являются естественными врагами личинок этой черемуховой моли. В деревнях, например, нет такого зрелища, там много мелких птиц, которые живут в кустарниках, вьют гнезда и питаются этими личинками", - сказала Лестланде.

Эксперт успокоила жителей: большинство личинок погибнет, потому что пищи для того, чтобы окуклиться, им недостаточно. Те, что не погибнут, можно уничтожить механическим путем, никакими ядами опрыскивать деревья не разрешено.

Фото: vaad.gov.lv