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Сборная России по футболу будет выступать на домашнем чепионате мира в самом слабом составе за последние 52 года. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал российский спортивный комментатор и журналист Виктор Гусев.

"Коллеги со мной спорят, но, на мой взгляд, это самая слабая по составу сборная России за время не только когда я комментирую, но и смотрю футбол. То есть с чемпионата мира 1966 года. К сожалению, не подросло то поколение, о котором мы мечтали семь лет назад, когда получили право провести этот чемпионат. Пришли отдельные футболисты — Головин, Миранчук, но не целым поколением. При этом у них есть шанс показать, что это не так и опровергнуть мои слова", - сказал Гусев.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Российская сборная в групповом этапе встретится с командами Египта, Уругвая и Саудовской Аравии.