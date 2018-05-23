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Министерство не предупреждало, не информировало и никогда не обсуждало с частными вузами свои предложения относительно планов по запрету обучения на русском языке. Об этом в интервью радио Baltkom заявил исполняющий обязанности ректора Института транспорта и связи TSI Юрис Канелс, который узнал об инициативе министерства от журналистов.

Он отметил, что такие изменения могут существенно осложнить работу института.

"Конечно, если такие изменения будут приняты, это серьезно повлияет на работу нашего вуза, ведь у нас большинство студентов учатся на русском языке. Но они не только наши местные граждане и жители, это и иностранцы тоже. То есть, изменения коснутся и интернационализации вуза, политики, которую само министерство последние годы поддерживало. У нас 20 процентов - студенты-иностранцы, половина учится на русском языке, половина на английском", - рассказал Канелс.

И.о. ректора надеется, что изменения не будут приняты, поскольку они непродуманны и не обсуждались ни с одной из заинтересованных сторон.

“В течение всего года минобразования вносило разные, довольно хаотичные, предложения по аккредитации, по программам вузов, но Сейм большинство этих предложений отвергал. Так что неизвестно что будет с этими... Самое главное – эти предложения никогда не обсуждались с вузами, они сразу попадали депутатам в Сейм, и планомерной работой с социальными партнерами, с заинтересованными сторонами это никак нельзя назвать”, - подчеркнул Канелс.

Юрис Канелс заверил, что рукводство Института транспорта и связи выскажет свое мнение по данному вопросу.

“И через Ассоциацию частных вузов, и через совет ректоров, и в министерство напрямую, посмотрим, какая форма будет эффективнее, но, разумеется, мы выскажем свое мнение”, - сказал он.

Как уже сообщалось, Министерство образования и науки (МОН) предлагает частным вузам и колледжам ввести и у себя уже установленные для государственных вузов ограничения, обязывающие их реализовывать программы обучения на латышском языке или на одном из других официальных языков ЕС, что по сути означает запрет на обучение на русском языке. Больше всего студентов, которые учатся на русском языке, в Институте транспорта и связи - 86% или 2358 студентов.

Фото: twitter.com