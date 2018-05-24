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Латвия должна думать об образовании в международном масштабе, заботиться о своем авторитете в мире и заодно популяризировать латышский язык. Запрет для частных вузов преподавать на русском языке выглядит как местечковый национализм, об этом в эфире радио Baltkom заявила руководитель кафедры политических наук Рижского университета имени Страдиня, профессор, экс-спикер Сейма Илга Крейтусе.

Общий критерий качества по отношению ко всем вузам необходим, но данная инициатива пахнет политикой, считает Крейтусе.

"Министерство образования, возглавляемое членом партии «Единство» Карлисом Шадурскисом, все делает для того, чтобы показаться более национальными, нежели сам нацблок. Запрет на русский язык в высшем образовании абсолютно непродуман, особенно в отношении экспорта студентов. Тут надо было бы подумать лучше о том, как можно начать обучение на нелатышском языке, попутно обучая студентов латышскому, а к третьему семестру перейти к смешанному обучению. Это касается как частного образования, так и государственного, поскольку заинтересованность Латвией студентов с восточной стороны в разы превышает интерес с запада", - сказала Крейтусе.

Она отметила, что подобный запрет лишит университетов части студентов из других стран.

"Надо думать о международном рынке - о том, как мы могли бы привлечь иностранных студентов и нести демократию в ту сторону, где ее мало. Заодно мы могли бы и популяризовать госязык. Латвийским студентам из школ нацменьшинств подобные инициативы никак жизнь не затруднят. Местные русскоязычные студенты превосходят латышских по использованию языков – они отлично владеют и русским, и латышским. У нас за последние три года был только один случай, когда студент, окончивший русскую школу, не смог учиться на латышском. К третьему курсу русские ребята часто даже пишут на латышском лучше, нежели латышские студенты", - пояснила профессор.

Он добавила, что латвийский национализм идет вразрез с политикой Европы.

"Мы думаем очень узко и двигаемся максимально не в европейском ритме по отношению к высшему образованию. Местечковый национализм снова берет верх", - заключила Крейтусе.

Как сообщалось, Министерство образования и науки (МОН) предлагает частным вузам и колледжам ввести и у себя уже установленные для государственных вузов ограничения, обязывающие их реализовывать программы обучения на латышском языке или на одном из других официальных языков ЕС, что по сути означает запрет на обучение на русском языке.