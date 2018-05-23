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Рига будет продолжать работать над увеличением числа туристов, в том числе, стараясь заинтересовать целевую аудиторию из числа гостей других стран и городов. Об этом в программе "Утро на Балткоме" на радио Baltkom рассказал руководитель Комитета городского развития Рижской думы, член правления Рижского бюро по развитию туризма LIVE RĪGA Максим Толстой.

В числе интересующих столицу городов он назвал и Сочи, в который на днях открылось прямое авиасообщение из Риги.

"Появляются новые туристические точки, как на прошлой неделе, например, появился Сочи, связанный с Ригой прямым рейсом. Уникальный город, полмиллиона населения – меньше, чем Рига. Но при этом он протяженнее, чем Москва, 145 км по побережью. И 6,5 миллионов туристов по данным прошлого года. Это огромное количество! И этих туристов, которые туда приезжают, мы можем перехватить", - рассказал депутат.

По его словам, бюро по развитию туризма собирается рекламировать Ригу в Сочи, чтобы работать на постоянного туриста.

“Это гораздо эффективнее, чем просто рекламироваться по телевидению, это стоит больших денег, а аудитория все-таки – нецелевая. Здесь абсолютно целевая аудитория. Каждый человек, который ходит по улицам Сочи – это турист, у которого, во-первых, есть деньги, во-вторых, желание путешествовать. Такими способами мы будем искать способы увеличения количества туристов у нас. И пока нам есть куда расти. Я думаю, в два раза точно мы можем вырасти”, - отметил Толстой.

На вопрос, не возникнет ли дискомфорта у местных жителей, если туристов будет слишком много, он пошутил: “Ну тогда откроем бюро по закрытию туризма”.

"А если серьезно, я от местных жителей только и слышу – нам надо больше туристов, это и рабочие места, и серьезный эффект на все отрасли экономики. То, что туристы пришли в ресторан и пообедали, заработает не только хозяин ресторана и официант. Очень многие люди находятся в длинной цепочке тех, кто получает деньги туриста", - сказал он.

Как уже сообщалось, в 2017 году Латвию посетило на 13,7% больше иностранных туристов, чем в 2016.