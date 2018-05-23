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Критерии, по которым государство намерено вмешиваться в частный бизнес высших учебных заведений Латвии, совершенно непонятны, считает профессор Рижского университета им. П.Страдыня Сергей Крук. При этом именно частные вузы помогают заработать преподавателям в условиях нехватки финансирования, считает он.

Крук негативно оценил намерения министерства запретить частным вузам преподавание на русском языке.

"Государство слишком много вмешивается в частный бизнес, и совершенно непонятны критерии, в каких случаях оно это делает. Что касается образования, мы много лет ощущаем недофинансирование образования и науки, поэтому то, что частные учебные заведения пытаются заработать своими силами, дать работу преподавателям, научному сообществу, исследователям, это можно было бы только приветствовать. Эти функции государство у нас не выполняет," - подчеркнул профессор.

Крук сомневается, что инициатива министерства будет реализована.

"Пока все выглядит составной частью предвыборной кампании. Как только мы потребуем какие-то раскладки, аргументы, думаю, министерство не сможет их предоставить", - считает профессор.

Первым же вопросом, по его мнению, мог бы стать вопрос об укреплении таким образом позиций государственного языка.

"...что угрожает языку, что его укрепляет и потребовать ответа. Исследователи-социолингвисты показывают, что в Латвии латышскому языку ничто не угрожает [со стороны русского]. Наоборот, большое влияние на латышский язык сегодня оказывает английский – и по лексическому составу, и даже на синтаксическом уровне", - утверждает Сергей Крук.

Как уже сообщалось, министерство образования и науки (МОН) предлагает частным вузам и колледжам ввести и у себя уже установленные для государственных вузов ограничения, обязывающие их реализовывать программы обучения на латышском языке или на одном из других официальных языков ЕС, что по сути означает запрет на обучение на русском языке.

Больше всего студентов, которые учатся на русском языке, в Институте транспорта и связи - 86% или 2358 студентов. Также на русском языке учился примерно каждый второй (53%) учащийся Института менеджмента информационных систем, а в RISEBA на русском языке учились 34% студентов. В Рижском авиационном институте их доля составляла 18%, в Балтийской международной академии - 17%, в Высшей школе экономики и культуры - 6%.